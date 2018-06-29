Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 32 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 7 bin 726 megavat kurulu güce sahip 32 elektrik santrali, üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Elazığ'daki 1330 megavat kapasiteli Keban Hidroelektrik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti yaklaşık 7 saat 24 dakika sürdü.

