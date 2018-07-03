Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 20 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 3 bin 210 megavat kurulu güce sahip 20 elektrik santrali, üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Manisa'daki 990 megavat kapasiteli Soma-B Termik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde kazan boru patlağı nedeniyle 00.18'de başlayan kesintinin gece yarısına kadar süreceği bildirildi.

