Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 19 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 5 bin 657 megavat kurulu güce sahip 19 elektrik santrali, üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Zonguldak'taki Eren Enerji Termik Santrali'nin toplam 2 bin 175 megavat kapasiteli 1, 2-B, 3-A ve 3-B ünitelerinde gerçekleşti. Santralin 160 megavat kapasiteli 1 no'lu ünitesinde kazandaki boru patlağı nedeniyle 00.01'de ve santralin 615 megavat kapasiteli 2-B ünitesinde iç kaçak nedeniyle 00.00'da başlayan kesintilerin bu gece yarısına kadar süreceği bildirildi.

Santralin 700 megavat kapasiteli 3-A ünitesinde fan arızası nedeniyle 11.44'te başlayan ve 700 megavat kapasiteli 3-B santralinde kazan ana buhar sıcaklığı nedeniyle 09.30'da başlayan kesintiler ise 14.59'da sona erecek.

