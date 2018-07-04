FİNANS

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 14:25 | Son Güncelleme

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 19 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 5 bin 657 megavat kurulu güce sahip 19 elektrik santrali, üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Zonguldak'taki Eren Enerji Termik Santrali'nin toplam 2 bin 175 megavat kapasiteli 1, 2-B, 3-A ve 3-B ünitelerinde gerçekleşti. Santralin 160 megavat kapasiteli 1 no'lu ünitesinde kazandaki boru patlağı nedeniyle 00.01'de ve santralin 615 megavat kapasiteli 2-B ünitesinde iç kaçak nedeniyle 00.00'da başlayan kesintilerin bu gece yarısına kadar süreceği bildirildi.

Santralin 700 megavat kapasiteli 3-A ünitesinde fan arızası nedeniyle 11.44'te başlayan ve 700 megavat kapasiteli 3-B santralinde kazan ana buhar sıcaklığı nedeniyle 09.30'da başlayan kesintiler ise 14.59'da sona erecek.

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Elektrik santrallerinde üretim kesintisi Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)

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