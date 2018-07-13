Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 27 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 5 bin 527 megavat kurulu güce sahip 27 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.
En büyük kesinti, Çanakkale'deki bin 320 megavat kapasiteli Cenal Karabiga Termik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti yaklaşık 6 saat sürdü.
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