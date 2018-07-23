FİNANS

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 14:17 | Son Güncelleme

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 24 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 8 bin 484 megavat kurulu güce sahip 24 elektrik santrali, üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Zonguldak'taki Eren Enerji Termik Santrali'nin toplam bin 560 megavat kapasiteli 1, 3-A ve 3-B ünitelerinde gerçekleşti. Santralin 160 megavat kapasiteli 1 no'lu ünitesinde kazandaki boru patlağı nedeniyle 00.01'de başlayan kesintinin bu gece yarısına kadar süreceği bildirildi.

Santralin 700 megavat kapasiteli 3-A ünitesinde kömür tonajı nedeniyle başlayan kesinti yaklaşık 1 saat sürerken, santralin 700 megavat kapasiteli 3-B santralinde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti 14 dakika devam etti.

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Elektrik santrallerinde üretim kesintisi Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)

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