Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 24 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 8 bin 484 megavat kurulu güce sahip 24 elektrik santrali, üretim kesintisi bildiriminde bulundu.
En büyük kesinti, Zonguldak'taki Eren Enerji Termik Santrali'nin toplam bin 560 megavat kapasiteli 1, 3-A ve 3-B ünitelerinde gerçekleşti. Santralin 160 megavat kapasiteli 1 no'lu ünitesinde kazandaki boru patlağı nedeniyle 00.01'de başlayan kesintinin bu gece yarısına kadar süreceği bildirildi.
Santralin 700 megavat kapasiteli 3-A ünitesinde kömür tonajı nedeniyle başlayan kesinti yaklaşık 1 saat sürerken, santralin 700 megavat kapasiteli 3-B santralinde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti 14 dakika devam etti.
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