Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 28 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 3 bin 598 megavat kurulu güce sahip 28 elektrik santrali, üretim kesintisi bildiriminde bulundu.
En büyük kesinti, Muğla'daki 630 megavat kapasiteli Yatağan Termik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde kömür besleme hattı arızası nedeniyle gece yarısında başlayan kesintinin 16.59'da sona ereceği bildirildi.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi
Kurban bıçağı 'Yadigar'a talep arttı
Dolar ne kadar? (24 Temmuz 2018 dolar kuru) Gözler Merkez Bankası kararında...
Borsa haftaya nasıl başladı?
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Dolar ne kadar? (23 Temmuz 2018 dolar kuru)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedef etkin bir merkez bankası
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile
Bedelli askerin çantasında bulunması gerekenler! Maliyeti 200 lira
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum