Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 28 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 3 bin 598 megavat kurulu güce sahip 28 elektrik santrali, üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Muğla'daki 630 megavat kapasiteli Yatağan Termik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde kömür besleme hattı arızası nedeniyle gece yarısında başlayan kesintinin 16.59'da sona ereceği bildirildi.

