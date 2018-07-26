FİNANS

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 14:08 | Son Güncelleme

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 26 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 7 bin 568 megavat kurulu güce sahip 26 elektrik santrali, üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Zonguldak'taki Eren Enerji Termik Santrali'nin toplam 2 bin 175 megavat kapasiteli 1, 3-A, 3-B ve 2-A ünitelerinde gerçekleşti. Santralin 160 megavat kapasiteli 1 no'lu ünitesinde kazandaki boru patlağı nedeniyle 00.00'da başlayan kesintinin bu gece yarısına kadar süreceği bildirildi.

Santralin 700'er megavat kapasiteli 3-A ve 3-B ünitelerinde kömür sıkıntısı nedeniyle başlayan kesintiler 19 dakika, santralin 615 megavat kapasiteli 2-A ünitesinde değirmen arızası nedeniyle başlayan kesinti 24 dakika sürdü.

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Elektrik santrallerinde üretim kesintisi Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)

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