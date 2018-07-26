Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 26 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 7 bin 568 megavat kurulu güce sahip 26 elektrik santrali, üretim kesintisi bildiriminde bulundu.
En büyük kesinti, Zonguldak'taki Eren Enerji Termik Santrali'nin toplam 2 bin 175 megavat kapasiteli 1, 3-A, 3-B ve 2-A ünitelerinde gerçekleşti. Santralin 160 megavat kapasiteli 1 no'lu ünitesinde kazandaki boru patlağı nedeniyle 00.00'da başlayan kesintinin bu gece yarısına kadar süreceği bildirildi.
Santralin 700'er megavat kapasiteli 3-A ve 3-B ünitelerinde kömür sıkıntısı nedeniyle başlayan kesintiler 19 dakika, santralin 615 megavat kapasiteli 2-A ünitesinde değirmen arızası nedeniyle başlayan kesinti 24 dakika sürdü.
Ekmeğe yüzde 15 zam geldi
21 günlük bedelli askerlik için işinden ayrılanlar tazminat alacak mı?
Kredi kartı görünümlü bedelli künyesi
Dolar ne kadar? (26 Temmuz dolar kuru)
Rahip Brunson kararına piyasaların tepkisi
Halkbank hisselerine ‘Brunson’ etkisi
Fiat Chrysler eski CEO'su Marchionne hayatını kaybetti
Dolar ne kadar? (25 Temmuz 2018)
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile
Okuyucu Yorumları 0 yorum