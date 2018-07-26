Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 26 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 7 bin 568 megavat kurulu güce sahip 26 elektrik santrali, üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Zonguldak'taki Eren Enerji Termik Santrali'nin toplam 2 bin 175 megavat kapasiteli 1, 3-A, 3-B ve 2-A ünitelerinde gerçekleşti. Santralin 160 megavat kapasiteli 1 no'lu ünitesinde kazandaki boru patlağı nedeniyle 00.00'da başlayan kesintinin bu gece yarısına kadar süreceği bildirildi.

Santralin 700'er megavat kapasiteli 3-A ve 3-B ünitelerinde kömür sıkıntısı nedeniyle başlayan kesintiler 19 dakika, santralin 615 megavat kapasiteli 2-A ünitesinde değirmen arızası nedeniyle başlayan kesinti 24 dakika sürdü.

