Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 36 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 5 bin 841 megavat kurulu güce sahip 36 elektrik santrali, üretim kesintisi bildiriminde bulundu.
En büyük kesinti, Manisa'daki 990 megavat kapasiteli Soma-B Termik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde kazan boru patlağı nedeniyle başlayan kesinti 10 saat 27 dakika sürdü.
2019'da emekliler ne kadar zam alacak? İşte en düşük emekli maaşı
İhracatta temmuz rekoru
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (1 Ağustos 2018)
Garaj Sepeti Araba.com'u bünyesine kattı
Borsa güne düşüşle başladı
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (31 Temmuz 2018)
MTV ödemesi için yarın son gün! MTV ödemesi nasıl yapılır?
Danıştay'dan milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren 'hesap işletim ücreti' kararı
İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum