Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 36 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 5 bin 841 megavat kurulu güce sahip 36 elektrik santrali, üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Manisa'daki 990 megavat kapasiteli Soma-B Termik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde kazan boru patlağı nedeniyle başlayan kesinti 10 saat 27 dakika sürdü.

