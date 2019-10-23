FİNANS

"Elektrik tüketicileri aynı zamanda üretici de olabilecek"

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 16:47 | Son Güncelleme

İstanbul, 23 Ekim (DHA)

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