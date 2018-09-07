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Elektrik tüketimi ağustosta azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 09:14 | Son Güncelleme

Türkiye'nin elektrik tüketimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,21 azalarak 26 milyar 637 milyon 203 bin kilovatsaate düştü - Geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 979 milyon 215 bin kilovatsaatle 2 Ağustos'ta, en düşük tüketim ise 602 milyon 557 bin kilovatsaatle 21 Ağustos'ta gerçekleşti

Türkiye'nin elektrik tüketimi ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,21 azalarak 26 milyar 637 milyon 203 bin kilovatsaat oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 979 milyon 215 bin kilovatsaatle 2 Ağustos'ta, en düşük tüketim ise 602 milyon 557 bin kilovatsaatle 21 Ağustos'ta gerçekleşti.

Ağustosta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,21 azalarak 26 milyar 637 milyon 203 bin kilovatsaate düşerken, elektrik üretimi de yüzde 3,14 azalarak 26 milyar 685 milyon 776 bin kilovatsaate geriledi.

Elektrik üretiminin yüzde 29,01'i doğalgaz santrallerinden, yüzde 21,92'si ithal kömür ve yüzde 15,99'u yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 20,87'yi bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,74 olarak belirlendi. Kalan yüzde 3,47'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.
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- Elektrik ihracatı yüzde 14 arttı

Türkiye'nin elektrik ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,15 artarak 229 milyon 858 bin kilovatsaat oldu. Geçen yıl ağustosta 212 milyon 528 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Geçen ay elektrik ihracatı ise yüzde 14,81 artışla 278 milyon 432 bin kilovatsaate yükseldi. Ağustos 2017'de 242 milyon 507 bin kilovatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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