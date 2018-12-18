FİNANS

Elektrik tüketimi anlık izlenecek, verimlilik sağlanacak

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 10:27 | Son Güncelleme

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen: - "Avrupa Birliği'nin UFUK 2020 Programı'ndan hibe almaya hak kazanan iki projemizden biri olan PEAKapp uygulamasıyla enerji verimliliğinin bir yaşam tarzı haline gelmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz" - "Sosyal ağ entegrasyonu ve oyun platformuyla entegre bir şekilde çalışacak olan uygulamayla kullanıcılar enerji tüketimlerini anlık izlemenin yanı sıra tüketim tahminlerini yapabilecekleri bir oyun platformu ile enerji tasarrufuna yönlendirilecek"

İSTANBUL (AA) - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, Avrupa Birliği'nin UFUK 2020 Programı'ndan hibe almaya hak kazanan iki projelerinden biri olan PEAKapp uygulamasıyla enerji verimliliğinin bir yaşam tarzı haline gelmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Sosyal ağ entegrasyonu ve oyun platformuyla entegre bir şekilde çalışacak olan uygulamayla kullanıcılar enerji tüketimlerini anlık izlemenin yanı sıra tüketim tahminlerini yapabilecekleri bir oyun platformu ile enerji tasarrufuna yönlendirilecek." ifadesini kullandı.

Çeçen, yaptığı yazılı açıklamada, "Kişisel Enerji Yönetimi Uygulaması" anlamına gelen PEAKapp'in enerji verimliliğini teşvik etmek üzere tasarlandığını aktardı.

PEAKapp uygulamasıyla enerji verimliliğinin günlük hayatın bir parçası haline geleceğini kaydeden Çeçen, uygulamanın test aşamalarını başarıyla tamamladığını ifade etti.

Gelecek yıllarda akıllı sayaçların yaygınlaşmasıyla birlikte PEAKapp uygulamasının Türkiye'de de kullanılmasının hedeflendiğini belirten Çeçen, "Avrupa Birliği'nin UFUK 2020 Programı'ndan hibe almaya hak kazanan iki projemizden biri olan PEAKapp uygulamasıyla enerji verimliliğinin bir yaşam tarzı haline gelmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sosyal ağ entegrasyonu ve oyun platformuyla entegre bir şekilde çalışacak olan uygulamayla kullanıcılar enerji tüketimlerini anlık izlemenin yanı sıra tüketim tahminlerini yapabilecekleri bir oyun platformu ile enerji tasarrufuna yönlendirilecek. Böylece, kullanıcıların enerjilerini verimli kullanmayı eğlenceli bir yolla öğrenmesi amaçlanıyor. PEAKapp, tüketicileri tasarrufa teşvik ederken, enerjinin verimli kullanılmasını da özendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Çeçen, PEAKapp'in aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen temiz enerjinin tüketimdeki payının artmasına da imkan sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Sektör olarak en önemli gündem maddelerinden biri olan enerji verimliliğini yenilikçi bir teknolojiyle teşvik edecek olan PEAKapp'in, akıllı sayaçlarla daha da yaygınlaşacağını kaydeden Çeçen, böylece kullanıcılar tarafından en sık kullanılan uygulamalar arasına girmesini beklediklerini kaydetti.

- Bütçesi 2 milyon avro

Öte yandan açıklamada yer alan bilgilere göre, ELDER'in ortağı olduğu, Avrupa Birliği'nin UFUK 2020 Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan PEAKapp projesinin pilot saha testleri başarıyla tamamlanırken, sonuçlar geçen ay Viyana'da düzenlenen bir etkinlikte paylaşıldı.

Projenin ortaklarından Avusturyalı ENAMO Gmbh şirketi pilot saha testlerini bir yıl boyunca ve bin mesken abonesi üzerinde gerçekleştirdi.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki kuruluşlardan oluşan proje konsorsiyumunda Türkiye’den ELDER ve Başkent Elektrik Dağıtım AŞ yer alıyor. Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 programı tarafından yaklaşık 2 milyon avro bütçe ile fonlanan PEAKapp’in, gelecek yıllarda akıllı sayaçların yaygınlaşması ile birlikte elektrik dağıtım şirketleri, elektrik perakende şirketleri ve mobil operatörlerin kullanımına sunulması bekleniyor.

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ELDER elektrik dağıtım Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başka Enerji verimliliği PEAKapp

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