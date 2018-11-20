Elektrik tüketimi ekimde azaldı

MURAT TEMİZER - Türkiye'nin elektrik tüketimi ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,13 azalarak 22 milyar 667 milyon 309 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 776 milyon 693 bin kilovatsaatle 25 Ekim'de, en düşük tüketim ise 626 milyon 508 bin kilovatsaatle 28 Ekim'de gerçekleşti.

Ekimde elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,13 azalışla 22 milyar 667 milyon 309 bin kilovatsaate gerilerken, elektrik üretimi de yüzde 1,93 düşüşle 22 milyar 882 milyon kilovatsaate indi.

Elektrik üretiminin yüzde 34,84'ü doğal gaz santrallerinden, yüzde 24,93'ü ithal kömür ve yüzde 18,84'ü yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 10,64'ü bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 6,52 olarak belirlendi. Kalan yüzde 4,23'lük kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

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