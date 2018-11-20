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Elektrik tüketimi ekimde azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 11:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin elektrik tüketimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,13 azalarak 22 milyar 667 milyon 309 bin kilovatsaate düştü - Geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 776 milyon 693 bin kilovatsaatle 25 Ekim'de, en düşük tüketim ise 626 milyon 508 bin kilovatsaatle 28 Ekim'de gerçekleşti

MURAT TEMİZER - Türkiye'nin elektrik tüketimi ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,13 azalarak 22 milyar 667 milyon 309 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 776 milyon 693 bin kilovatsaatle 25 Ekim'de, en düşük tüketim ise 626 milyon 508 bin kilovatsaatle 28 Ekim'de gerçekleşti.

Ekimde elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,13 azalışla 22 milyar 667 milyon 309 bin kilovatsaate gerilerken, elektrik üretimi de yüzde 1,93 düşüşle 22 milyar 882 milyon kilovatsaate indi.

Elektrik üretiminin yüzde 34,84'ü doğal gaz santrallerinden, yüzde 24,93'ü ithal kömür ve yüzde 18,84'ü yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 10,64'ü bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 6,52 olarak belirlendi. Kalan yüzde 4,23'lük kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.
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- Elektrik ihracatı yüzde 11,67 arttı

Türkiye'nin elektrik ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,11 azalarak 147 milyon 361 bin kilovatsaat oldu. Geçen yıl ekimde 152 milyon 103 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Geçen ay elektrik ihracatı ise yüzde 11,67 artışla 362 milyon 52 bin kilovatsaate yükseldi. Ekim 2017'de 324 milyon 215 bin kilovatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirilmişti.

Öte yandan ekim sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 88 bin 177 megavata ulaştı.

Türkiye'de geçen yıl 295,5 milyar kilovatsaat elektrik üretilmişti. Üretimin yüzde 37'si doğal gazdan, yüzde 33'ü kömürden, yüzde 20'si hidroelektrik enerjiden, yüzde 6'sı rüzgardan, yüzde 2'si jeotermal enerjiden ve kalan yüzde 2'si ise diğer kaynaklardan karşılanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz elektrik enerji ithalat tüketim

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