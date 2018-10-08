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Elektrik tüketimi eylülde arttı

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 23:03 | Son Güncelleme

Türkiye'nin elektrik tüketimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,69 artarak 24 milyar 212 milyon 352 bin kilovatsaate yükseldi - Geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 924 milyon 317 bin kilovatsaatle 4 Eylül'de, en düşük tüketim ise 657 milyon 400 bin kilovatsaatle 30 Eylül'de gerçekleşti

MURAT TEMİZER - Türkiye'nin elektrik tüketimi eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,69 artarak 24 milyar 212 milyon 352 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 924 milyon 317 bin kilovatsaatle 4 Eylül'de, en düşük tüketim ise 657 milyon 400 bin kilovatsaatle 30 Eylül'de gerçekleşti.

Eylülde elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,69 artışla 24 milyar 212 milyon 352 bin kilovatsaate yükselirken, elektrik üretimi de yüzde 1,87 artarak 24 milyar 235 milyon 593 bin kilovatsaate çıktı.

Elektrik üretiminin yüzde 36,03'ü doğalgaz santrallerinden, yüzde 21,66'sı ithal kömür ve yüzde 16,50'si yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 15,10'u bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 7 olarak belirlendi. Kalan yüzde 3,71'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.
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- Elektrik ithalatı yüzde 21 azaldı

Türkiye'nin elektrik ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,46 azalarak 204 milyon 569 bin kilovatsaat oldu. Geçen yıl eylülde 260 milyon 497 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Geçen ay elektrik ihracatı ise yüzde 5,93 azalışla 227 milyon 810 bin kilovatsaate geriledi. Eylül 2017'de 242 milyon 190 bin kilovatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirilmişti.

Bu arada, 26 Eylül'de rüzgardan elektrik üretiminde 130 milyon 770 bin kilovatsaatle günlük bazda tüm zamanların rekoru kırılırken, aynı gün Türkiye'de rüzgarın toplam üretimdeki payı yüzde 16,8'i buldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl 294,9 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi. Aynı dönemde, elektrik üretiminin yüzde 37 'si doğalgazdan, yüzde 33'ü kömürden, yüzde 20'si hidrolik enerjiden, yüzde 6'sı rüzgardan, yüzde 2'si jeotermal enerjiden ve yüzde 2’si diğer kaynaklardan elde edildi.

Bu yılın ilk yarısı itibarıyla Türkiye'nin kurulu gücü ise 87 bin 139 megavata ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz elektrik enerji Rüzgar tüketim

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