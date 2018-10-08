Elektrik tüketimi eylülde arttı

MURAT TEMİZER - Türkiye'nin elektrik tüketimi eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,69 artarak 24 milyar 212 milyon 352 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 924 milyon 317 bin kilovatsaatle 4 Eylül'de, en düşük tüketim ise 657 milyon 400 bin kilovatsaatle 30 Eylül'de gerçekleşti.

Eylülde elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,69 artışla 24 milyar 212 milyon 352 bin kilovatsaate yükselirken, elektrik üretimi de yüzde 1,87 artarak 24 milyar 235 milyon 593 bin kilovatsaate çıktı.

Elektrik üretiminin yüzde 36,03'ü doğalgaz santrallerinden, yüzde 21,66'sı ithal kömür ve yüzde 16,50'si yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 15,10'u bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 7 olarak belirlendi. Kalan yüzde 3,71'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

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