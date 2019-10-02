Elektrik tüketimi eylülde azaldı

MURAT TEMİZER - Türkiye'nin elektrik tüketimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,37 azalarak 24 milyar 123 milyon 772 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 901 milyon 80 bin kilovatsaatle 3 Eylül'de, en düşük tüketim ise 662 milyon 408 bin kilovatsaatle 22 Eylül'de gerçekleşti.

Eylülde elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,37 azalarak 24 milyar 123 milyon 772 bin kilovatsaate düşerken, elektrik üretimi de yaklaşık yüzde 0,30 azalışla 24 milyar 162 milyon 708 bin kilovatsaate geriledi.

Elektrik üretiminin yüzde 23,52'si hidroelektrik santrallerde, yüzde 24,74'ü ithal kömür ve yüzde 20,54'ü doğal gaz santrallerinde yapıldı. Üretimde yerli kömür santrallerinin payı yüzde 18,92'yi bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,16 oldu. Kalan yüzde 4,12'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

- Elektrik ithalatı yüzde 36 azaldı