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Elektrik tüketimi eylülde azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye'nin elektrik tüketimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,37 azalarak 24 milyar 123 milyon 772 bin kilovatsaate geriledi - Geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 901 milyon 80 bin kilovatsaatle 3 Eylül'de, en düşük tüketim ise 662 milyon 408 bin kilovatsaatle 22 Eylül'de gerçekleşti

MURAT TEMİZER - Türkiye'nin elektrik tüketimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,37 azalarak 24 milyar 123 milyon 772 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 901 milyon 80 bin kilovatsaatle 3 Eylül'de, en düşük tüketim ise 662 milyon 408 bin kilovatsaatle 22 Eylül'de gerçekleşti.

Eylülde elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,37 azalarak 24 milyar 123 milyon 772 bin kilovatsaate düşerken, elektrik üretimi de yaklaşık yüzde 0,30 azalışla 24 milyar 162 milyon 708 bin kilovatsaate geriledi.

Elektrik üretiminin yüzde 23,52'si hidroelektrik santrallerde, yüzde 24,74'ü ithal kömür ve yüzde 20,54'ü doğal gaz santrallerinde yapıldı. Üretimde yerli kömür santrallerinin payı yüzde 18,92'yi bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,16 oldu. Kalan yüzde 4,12'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

- Elektrik ithalatı yüzde 36 azaldı

Türkiye'nin elektrik ithalatı da eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36,89 azalarak 129 milyon 97 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl eylülde 204 milyon 569 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Eylülde elektrik ihracatı ise yüzde 26,24 azalarak 168 milyon 33 bin kilovatsaate düştü. Eylül 2018'de 227 milyon 810 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Öte yandan, ağustos sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 90 bin 403 megavat oldu.

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Anahtar Kelimeler:
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