Elektrik tüketimi haziranda arttı

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Türkiye'nin elektrik tüketimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 23 milyar 30 milyon 757 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 924 milyon 250 bin kilovatsaatle 27 Haziran'da, en düşük tüketim ise 529 milyon 732 bin kilovatsaatle Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 4 Haziran'da gerçekleşti.

Haziranda elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 23 milyar 30 milyon 757 bin kilovatsaate yükselirken, elektrik üretimi yüzde 0,1 düşüşle 23 milyar 31 milyon 852 bin kilovatsaat oldu.

Elektrik üretiminin yüzde 9,34'ü doğalgaz santrallerinden, yüzde 18,67'si ithal kömür ve yüzde 18'i yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerinin payı yüzde 33'ü bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 15,64 oldu. Kalan yüzde 5,35'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.