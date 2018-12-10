Elektrik tüketimi kasımda azaldı

MURAT TEMİZER - Türkiye'nin elektrik tüketimi kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 azalarak 23 milyar 335 milyon 700 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en düşük elektrik tüketimi 646 milyon 657 bin kilovatsaatle 4 Kasım'da, en yüksek tüketim ise 845 milyon 118 bin kilovatsaatle 30 Kasım'da gerçekleşti.

Kasımda elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azalışla 23 milyar 335 milyon 700 bin kilovatsaate gerilerken, elektrik üretimi de yüzde 2,5 düşüşle 23 milyar 418 milyon 578 bin kilovatsaat olarak belirlendi.

Elektrik üretiminin yüzde 29,20'si doğal gaz santrallerinden, yüzde 24,66'sı ithal kömür ve yüzde 17,83'ü yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 15,28'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,69 oldu. Kalan yüzde 4,34'lük kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütleden sağlandı.

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- Elektrik ihracatı yüzde 2,3 azaldı