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Elektrik tüketimi martta azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 01.04.2019 12:11 | Son Güncelleme

Türkiye'nin elektrik tüketimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,49 azalarak 23 milyar 784 milyon 153 bin kilovatsaate geriledi - Geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 826 milyon 734 bin kilovatsaatle 15 Mart'ta, en düşük tüketim ise 651 milyon 553 bin kilovatsaatle 10 Mart'ta gerçekleşti

MURAT TEMİZER - Türkiye'nin elektrik tüketimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,49 azalarak 23 milyar 784 milyon 153 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 826 milyon 734 bin kilovatsaatle 15 Mart'ta, en düşük tüketim ise 651 milyon 553 bin kilovatsaatle 10 Mart'ta gerçekleşti.

Martta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,49 azalarak 23 milyar 784 milyon 153 bin kilovatsaate gerilerken, elektrik üretimi de yüzde 1,83 azalışla 23 milyar 788 milyon 57 bin kilovatsaate düştü.

Elektrik üretiminin yüzde 18,08'i doğalgaz santrallerinden, yüzde 18,67'si ithal kömür ve yüzde 17,37'si yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 32,33'ü bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,58 oldu. Kalan yüzde 4,97'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

- Elektrik ihracatı yüzde 22 arttı

Türkiye'nin elektrik ithalatı martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 99,8 artarak, 259 milyon 45 bin kilovatsaate yükseldi. Geçen yıl martta 129 milyon 642 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Martta elektrik ihracatı da yüzde 22,2 artarak 264 milyon 52 bin kilovatsaate yükseldi. 2018 Mart'ta 216 milyon 73 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Öte yandan, şubat sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 89 bin 47 megavata ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik enerji tüketim

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