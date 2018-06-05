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Elektrik tüketimi mayısta arttı

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 09:21 | Son Güncelleme

Türkiye'nin elektrik tüketimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak 23 milyar 195 milyon 353 bin kilovatsaate yükseldi - Geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 791 milyon 22 bin kilovatsaatle 3 Mayıs'ta, en düşük tüketim ise 640 milyon 873 bin kilovatsaatle 13 Mayıs'ta gerçekleşti

Türkiye'nin elektrik tüketimi mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,5 artarak 23 milyar 195 milyon 353 bin kilovatsaat oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 791 milyon 22 bin kilovatsaatle 3 Mayıs'ta, en düşük tüketim ise 640 milyon 873 bin kilovatsaatle 13 Mayıs'ta gerçekleşti.

Mayısta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artışla 23 milyar 195 milyon 353 bin kilovatsaate yükselirken, elektrik üretimi ise yüzde 0,2 artışla 23 milyar 40 milyon 822 bin kilovatsaat oldu.

Elektrik üretiminin yüzde 24,8'i doğalgaz santrallerinden, yüzde 19,4'i ithal kömür ve yüzde 18,3'ü yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 28,1'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 5,3 olarak belirlendi. Kalan yüzde 4,1'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.
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- Elektrik ithalatı yüzde 25 arttı

Türkiye'nin elektrik ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,1 artışla 288 milyon 626 bin kilovatsaat oldu. Geçen yıl mayısta 230 milyon 753 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Geçen ay elektrik ihracatı ise yüzde 59,4 düşüşle 134 milyon 95 bin kilovatsaate geriledi. 2017 mayısta 330 milyon 519 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik enerji hidroelektrik tüketim yerli kömür

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