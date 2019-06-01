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Elektrik tüketimi mayısta arttı

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2019 11:14 | Son Güncelleme

Türkiye'nin elektrik tüketimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,68 artarak 23 milyar 585 milyon 440 bin kilovatsaate yükseldi - Geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 843 milyon 841 bin kilovatsaatle 30 Mayıs'ta, en düşük tüketim ise 648 milyon 859 bin kilovatsaatle 5 Mayıs'ta gerçekleşti

MURAT TEMİZER - Türkiye'nin elektrik tüketimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,68 artarak 23 milyar 585 milyon 440 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 843 milyon 841 bin kilovatsaatle 30 Mayıs'ta, en düşük tüketim ise 648 milyon 859 bin kilovatsaatle 5 Mayıs'ta gerçekleşti.

Mayısta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,68 artarak 23 milyar 585 milyon 440 bin kilovatsaate yükselirken, elektrik üretimi de yüzde 3,19 artışla 23 milyar 776 milyon 116 bin kilovatsaate çıktı.

Elektrik üretiminin yüzde 12,32'si doğalgaz santrallerinden, yüzde 12,26'sı ithal kömür ve yüzde 16,96'sı yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerinin payı yüzde 48,75'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 4,85 oldu. Kalan yüzde 4,86'lık kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

- Elektrik ihracatı yüzde 144 arttı

Türkiye'nin elektrik ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 52,64 azalarak, 136 milyon 683 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl mayısta 288 milyon 626 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Mayısta elektrik ihracatı da yüzde 144,12 artarak 327 milyon 360 bin kilovatsaate yükseldi. 2018 Mayıs'ta 134 milyon 95 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Öte yandan, nisan sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 89 bin 680 megavata ulaştı.

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