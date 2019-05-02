Elektrik tüketimi nisanda azaldı

MURAT TEMİZER - Türkiye'nin elektrik tüketimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,76 azalarak 22 milyar 610 milyon 850 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 802 milyon 421 bin kilovatsaatle 19 Nisan'da, en düşük tüketim ise 633 milyon 878 bin kilovatsaatle 28 Nisan'da gerçekleşti.

Nisanda elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,76 azalarak 22 milyar 610 milyon 850 bin kilovatsaate gerilerken, elektrik üretimi ise yüzde 0,71 artışla 22 milyar 783 milyon 796 bin kilovatsaate yükseldi.

Elektrik üretiminin yüzde 13,69'u doğalgaz santrallerinden, yüzde 13,86'sı ithal kömür ve yüzde 17,25'i yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 43,75'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 6,50 oldu. Kalan yüzde 4,95'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

- Elektrik ihracatı yüzde 313 arttı