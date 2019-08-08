Elektrik tüketimi temmuzda azaldı

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Türkiye'nin elektrik tüketimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 27 milyar 380 milyon 775 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 963 milyon 688 bin kilovatsaatle 31 Temmuz'da, en düşük tüketim ise 743 milyon 700 bin kilovatsaatle 14 Temmuz'da gerçekleşti.

Temmuzda elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 27 milyar 380 milyon 775 bin kilovatsaate düşerken, elektrik üretimi de yüzde 3,1 azalışla 27 milyar 397 milyon 353 bin kilovatsaat oldu.

Elektrik üretiminin yüzde 27,85'i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 21,92'si doğal gaz santrallerinden, yüzde 21,25'i ithal kömür ve yüzde 18,35'i yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde rüzgar enerjisi santrallerinin payı yüzde 7,1 olurken, kalan yüzde 3,53'lük kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.