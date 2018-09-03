Elektrik üreten okul, 4 yılda 240 bin lira kazandı

DAKA desteğiyle 145 bin liraya kurdukları güneş enerjisi sistemiyle yılda 60 bin lira tasarruf eden okul 4 yılda 240 bin lira kar sağladı.

Projenin kabul edilmesiyle çatıya kurulan 260 güneş paneli ve rüzgar gülü sayesinde aylık 10 bin lira olan elektrik faturası 5 bin liraya düşürüldü. Böylelikle öğrencilerin kullandığı sanayi makinelerinin elektrik ihtiyacının yarısı karşılanmış oldu.

Okul çatısına 2014 yılında 60 kilovatlık güneş enerjisi sistemini kurduklarını ifade eden Erliğ, şöyle dedi:

"Bu kapsamda öğrencilerin eğitimi için atölyelerimizde 2 laboratuvar kurduk. Okulumuzun enerji ihtiyacından arta kalan fazla üretim varsa VEDAŞ ile mahsuplaşarak bu ücret okulumuzun açılan bir hesabına aktarılmaktadır. Projemizde öncelikle bölgemizde bir farkındalık oluşturup, öğrenci eğitimlerini ön plana çıkardık. Projeyi hayata geçirdikten sonra Türkiye'nin her yerinden her gün okul müdürleri arayarak hem tebrik ediyor hem de böyle bir projeyi yapmak istediklerini söylüyorlar."

Okul bünyesinde 6 atölyenin bulunduğunu kaydeden Erliğ, şöyle devam etti:

"Projeyi hayata geçirmeden önce aylık 10 bin lira elektrik faturası ödüyorduk. Proje gerçekleştikten sonra elektrik faturamız 5 bin liraya düştü. Böylelikle yıllık 60 bin lira kara geçtik. 4 yıl boyunca okulumuz bu projeden 240 bin lira kar etti. DAKA destekli projemizin maliyeti 145 bin liradır. 25 yıl boyunca bu elektrikten faydalanacağız."