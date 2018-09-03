FİNANS

Elektrik üreten okul, 4 yılda 240 bin lira kazandı

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, okulun elektrik ihtiyacının karşılanması için 4 yıl önce çatıya kurulan güneş enerjisi panelleri sayesinde 240 bin liralık tasarruf sağlandı - Çatıya kurulan 260 güneş paneli ve rüzgar gülü sayesinde elektrik faturalarını 10 bin liradan 5 bin liraya düşüren okul idaresi, böylelikle öğrencilerin kullandığı sanayi makinelerinin elektrik ihtiyacının yarısını karşılamış oldu - Okul Müdürü Ekrem Erliğ: - "Projeyi hayata geçirmeden önce aylık 10 bin lira elektrik faturası ödüyorduk. Proje gerçekleştikten sonra elektrik faturamız 5 bin liraya düştü"

İBRAHİM YALDIZ - Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4 yıl önce okulun çatısına kurulan 60 kilovatlık güneş panelleri sayesinde 240 bin lira tasarruf elde etti.

Okulun elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden üretmeyi planlayan okul idaresi, 4 yıl önce "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması Programı" kapsamında proje hazırlayarak Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) sundu.

Projenin kabul edilmesiyle çatıya kurulan 260 güneş paneli ve rüzgar gülü sayesinde aylık 10 bin lira olan elektrik faturası 5 bin liraya düşürüldü. Böylelikle öğrencilerin kullandığı sanayi makinelerinin elektrik ihtiyacının yarısı karşılanmış oldu.

DAKA desteğiyle 145 bin liraya kurdukları güneş enerjisi sistemiyle yılda 60 bin lira tasarruf eden okul 4 yılda 240 bin lira kar sağladı.

- "25 yıl boyunca bu elektrikten faydalanacağız"

Okul Müdürü Ekrem Erliğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması Programı" kapsamında 2012 yılında DAKA'ya sundukları projenin 2013 yılında kabul edildiğini hatırlattı.

Okul çatısına 2014 yılında 60 kilovatlık güneş enerjisi sistemini kurduklarını ifade eden Erliğ, şöyle dedi:

"Bu kapsamda öğrencilerin eğitimi için atölyelerimizde 2 laboratuvar kurduk. Okulumuzun enerji ihtiyacından arta kalan fazla üretim varsa VEDAŞ ile mahsuplaşarak bu ücret okulumuzun açılan bir hesabına aktarılmaktadır. Projemizde öncelikle bölgemizde bir farkındalık oluşturup, öğrenci eğitimlerini ön plana çıkardık. Projeyi hayata geçirdikten sonra Türkiye'nin her yerinden her gün okul müdürleri arayarak hem tebrik ediyor hem de böyle bir projeyi yapmak istediklerini söylüyorlar."

Okul bünyesinde 6 atölyenin bulunduğunu kaydeden Erliğ, şöyle devam etti:

"Projeyi hayata geçirmeden önce aylık 10 bin lira elektrik faturası ödüyorduk. Proje gerçekleştikten sonra elektrik faturamız 5 bin liraya düştü. Böylelikle yıllık 60 bin lira kara geçtik. 4 yıl boyunca okulumuz bu projeden 240 bin lira kar etti. DAKA destekli projemizin maliyeti 145 bin liradır. 25 yıl boyunca bu elektrikten faydalanacağız."

- "Bölgemizde kurulması hayal gibi geliyordu"

"Erasmus projesi kapsamında 2005 yılında İsveç'e gittim, orada güneş enerji panellerini görünce bizim bölgemizde kurulması hayal gibi geliyordu. 8 yıl sonra kendi okulumuza kurduk." diyen Erliğ, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji ile ilgili amacım farkındalık oluşturmak. Biz bunu kurduktan sonra Doğu ve Güneydoğu'da özel firmalar da artık bu işe el attılar. Artık bunun ticaretini yapmaya başladılar. Vatandaşlar, projenin nasıl yapıldığını öğrenmek, bizden bilgi alarak kendileri de böyle bir sistem kurarak devlete elektrik satmak istiyorlar. Hem özel sektörün hem de okulların bu konuda çok talepleri var. Mesleki eğitim kapsamında okulumuz her yıl en az 1 veya 2 projeyle öğrenci ve öğretmenlerimizi yurt dışında eğitime ve staja göndermektedir."

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DAKA elektrik enerji Muş Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üretim

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