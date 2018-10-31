Elektrik üreticilerinin gaz fiyatına indirim

İSTANBUL (AA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından yarından itibaren geçerli olmak üzere özel sektöre ait doğal gaz santrallerinin fiyatında yüzde 8,8, kojenerasyon tesislerinin kullandığı gazın fiyatında da yüzde 3,3 indirim yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, döviz kurundaki düşüş BOTAŞ'ın elektrik gaz fiyatlarına yansıdı.

Buna göre, özel sektöre ait doğal gaz santrallerinin kullandığı gazın bin metreküpünün fiyatı bin 550 lira olarak belirlendi. Böylece önceki tarifeye göre fiyatta yüzde 8,8'lik düşüş sağlandı.

Ayrıca kompozit kullanım amaçlı (kojenerasyon tesislerinin kullandığı) doğal gazın bin metreküpünün fiyatı da yüzde 3,3'lük indirimle bin 503 lira olarak tespit edildi.

Söz konusu fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

Konut ve sanayi tarifesinde ise fiyatlar değişmedi.

