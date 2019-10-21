FİNANS

Elektrik üretim sektöründen "finansal sürdürülebilirlik" vurgusu

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 11:37 | Son Güncelleme

Elektrik üretim sektöründen "finansal sürdürülebilirlik" vurgusu

İSTANBUL (AA) - Elektrik üretim sektörü, Türkiye'de finansal sürdürülebilirlik sorununun aşılması ve yatırımların devamı için öngörülebilirliğin artırılmasını bekliyor.

Elektrik Üreticileri Derneğinden (EÜD) yapılan açıklamaya göre, derneğin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde geçen hafta gerçekleştirdiği Elektrik Üretim Sektör Toplantısı'na, bakan yardımcıları Abdullah Tancan ve Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra kamu ve özel sektörün üst düzey yetkilileri katıldı.

Elektrik üretim sektöründeki sorun ve çözümlerin tartışıldığı toplantının ana gündemini, EÜD tarafından hazırlanan "Elektrik Üretim Sektöründe Kaynak Bazında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Araştırması" oluşturdu.

EÜD Başkanı Cem Aşık, toplantıya ilişkin değerlendirmesinde, sektörde ilk defa bu formatta bir toplantı yapıldığını belirterek "Tamamen somut konular üzerine kurulan ve kamunun karar alıcı üst düzey yöneticileriyle özel sektörü buluşturan toplantımızın sonuç odaklı olması için çalıştık. Alınan kararların takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda gündeme gelen konuların çözümü için sektördeki finansal sürdürülebilirlik sorununun aşılması gerektiğinin altını çizen Aşık, "Öngörülebilirlik de aynı şekilde artırılmalı. Orta ve uzun vadede enerji güvenliğinin sağlanması ve yabancı yatırımcı ilgisinin bozulmaması için finansal sürdürülebilirliğin sağlanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Üreticileri Derneği elektrik üretim sektörü EÜD finansal sürdürülebilirlik

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