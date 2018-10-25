Elektrik üretimi ağustosta azaldı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,14 azalarak 26 milyon 927 bin megavatsaate indi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Ağustos Ayı Elektrik Piyasası Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 29,17'si doğal gaz, yüzde 22,15'i ithal kömür, yüzde 17,14'ü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 14,17'si ise linyit santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) izledi.

Söz konusu ayda güneş santrallerinde elektrik üretimi yüzde 84,93, akarsu santrallerinde yüzde 30,49 ve jeotermal santrallerinde ise 26,16 arttı. Doğal gaz santrallerinde elektrik üretimi yüzde 27,83, taş kömüründe ise yüzde 18,25 azaldı.

Böylece toplamda lisanslı elektrik üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,14 azalarak 26 milyon 927 bin megavatsaate geriledi.

- Abone sayısı arttı

Ağustosta elektrikte abone sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarak 43 milyon 453 bine ulaştı.