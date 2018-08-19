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Elektrik üretimi haziranda arttı

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2018 09:15 | Son Güncelleme

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,25 artarak 23 milyon 318 bin megavatsaate yükseldi - Söz konusu dönemde elektrikte abone sayısı yüzde 3,6 artarak 43 milyon 226 bine ulaştı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,25 artarak 23 milyon 318 bin megavatsaate çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Yılı Haziran Ayı Elektrik Piyasası Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 27'si doğalgaz, yüzde 22'si ithal kömür, yüzde 16'sı barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13'ü ise linyit santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları akarsu, rüzgar, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) izledi.

Lisanslı elektrik üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,25 artarak, 23 milyon 318 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda elektrik üretimi, doğalgaz santrallerinde yüzde 21, akarsu santrallerinde ise yüzde 6 azaldı. Elektrik üretimi ithal kömürde yüzde 29, barajlı hidrolik santrallerde yüzde 16 ve linyit santrallerine ise yüzde 13 artış gösterdi.

Böylece toplamda lisanslı elektrik üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,25 artarak, 23 milyon 318 bin megavatsaate yükseldi.

- Abone sayısı arttı

Haziranda elektrikte abone sayısı da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,6 artarak 43 milyon 226 bine ulaştı.

Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 4,74, aydınlatma tüketicilerinin sayısı yüzde 2,86, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 3,40, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,37 ve sanayi tüketicilerinin sayısı da yüzde 4,39 arttı.

Haziranda faturalanan tüketim miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,37 artışla 18 milyon 612 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 41'i sanayi, yüzde 30,1'i ticarethane ve yüzde 23'ü de mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tüketimin yüzde 1,5'i aydınlatma ve yüzde 4,4'ü de tarımsal sulama kaynaklı gerçekleşti.
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- Kurulu güç yüzde 4,5 arttı

Haziran sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artışla 82 bin 277 megavata çıktı.

Kurulu gücün yüzde 31,8'ini doğalgaz çevrim santralleri, yüzde 24,7'sini barajlı hidroelektrik, yüzde 11,3'ünü de linyit santralleri oluşturdu. Kurulu kapasitenin kalanı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisiler arasında paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik tüketicisi sayısı elektrik tüketimi elektrik üretimi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

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