Elektrik üretimi haziranda arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,25 artarak 23 milyon 318 bin megavatsaate çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Yılı Haziran Ayı Elektrik Piyasası Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 27'si doğalgaz, yüzde 22'si ithal kömür, yüzde 16'sı barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13'ü ise linyit santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları akarsu, rüzgar, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) izledi.

Lisanslı elektrik üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,25 artarak, 23 milyon 318 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda elektrik üretimi, doğalgaz santrallerinde yüzde 21, akarsu santrallerinde ise yüzde 6 azaldı. Elektrik üretimi ithal kömürde yüzde 29, barajlı hidrolik santrallerde yüzde 16 ve linyit santrallerine ise yüzde 13 artış gösterdi.

Böylece toplamda lisanslı elektrik üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,25 artarak, 23 milyon 318 bin megavatsaate yükseldi.