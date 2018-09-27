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Elektrik üretimi temmuzda arttı

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 28 milyon 489 bin megavatsaate yükseldi - Söz konusu dönemde elektrikte abone sayısı yüzde 3,6 artarak 43 milyon 349 bine ulaştı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 28 milyon 489 bin megavatsaate çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Temmuz Ayı Elektrik Piyasası Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 37,4'ü doğalgaz, yüzde 18,7'si ithal kömür, yüzde 16,4'ü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,6'sı ise linyit santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) izledi.

Söz konusu ayda elektrik üretimi, doğalgaz santrallerinde yüzde 5,13, rüzgar santrallerinde ise yüzde 28,2 azaldı. Elektrik üretimi ithal kömürde yüzde 7, barajlı hidrolik santrallerde yüzde 27,8 ve akarsu santrallerinde ise yüzde 8,8 artış gösterdi.

Böylece toplamda lisanslı elektrik üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,7 artarak 28 milyon 489 bin megavatsaate yükseldi.

- Abone sayısı arttı

Temmuzda elektrikte abone sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,6 artarak 43 milyon 349 bine ulaştı.

Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 4,8, aydınlatma tüketicilerinin sayısı yüzde 3, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 3,5, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,3 ve sanayi tüketicilerinin sayısı da yüzde 4 arttı.

Temmuzda faturalanan tüketim miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artışla 22 milyon 166 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 39,4'ü sanayi, yüzde 30,5'i ticarethane ve yüzde 20,9'u da mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Kalan tüketimin yüzde 7,9'u tarımsal sulama ve yüzde 1,3'ü de aydınlatma kaynaklı gerçekleşti.

- Kurulu güç yüzde 4,4 arttı

Temmuz sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artışla 82 bin 304 megavata çıktı.

Kurulu gücün yüzde 31,5'ini doğalgaz çevrim santralleri, yüzde 24,9'unu barajlı hidroelektrik, yüzde 11,3'ünü de linyit santralleri oluşturdu. Kurulu kapasitenin kalanı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisiler arasında paylaşıldı.

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2018 Yılı Temmuz Ayı Elektrik Piyasası Raporu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) jeotermal Rüzgar

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