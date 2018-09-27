Elektrik üretimi temmuzda arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 28 milyon 489 bin megavatsaate çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Temmuz Ayı Elektrik Piyasası Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 37,4'ü doğalgaz, yüzde 18,7'si ithal kömür, yüzde 16,4'ü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,6'sı ise linyit santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) izledi.

Söz konusu ayda elektrik üretimi, doğalgaz santrallerinde yüzde 5,13, rüzgar santrallerinde ise yüzde 28,2 azaldı. Elektrik üretimi ithal kömürde yüzde 7, barajlı hidrolik santrallerde yüzde 27,8 ve akarsu santrallerinde ise yüzde 8,8 artış gösterdi.

Böylece toplamda lisanslı elektrik üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,7 artarak 28 milyon 489 bin megavatsaate yükseldi.

- Abone sayısı arttı

Temmuzda elektrikte abone sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,6 artarak 43 milyon 349 bine ulaştı.