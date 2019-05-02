FİNANS

Elektrik üretiminde yerli kaynakların payı yüzde 86'yı buldu

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 11:52 | Son Güncelleme

Türkiye'de 1 Mayıs'ta üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 86'sı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildi - Üretimin yarısı hidroelektrik santrallerde yapıldı

Türkiye'de dün üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 86'sı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, 1 Mayıs'ta Türkiye'de 665 milyon 197 bin 81 kilovatsaat elektrik üretildi.

Elektrik üretiminin yüzde 50,12'si hidroelektrik santrallerinde yapıldı. Hidroelektrik santrallerinin toplam üretime katkısı 333 milyon 330 bin kilovatsaat olarak hesaplandı.

Üretimde yerli kömürün payı yüzde 19,98, rüzgarın payı ise yüzde 10,67 oldu.

Toplam üretimde ithal kömürün payı yüzde 7,03, doğal gaz santrallerinin payı ise yüzde 6,83 olarak tespit edildi.

Kalan yüzde 5,37'lik kısım ise jeotermal, güneş ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

Böylece, dün gerçekleştirilen elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 86 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz elektrik enerji Rüzgar yenilenebilir yerli

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