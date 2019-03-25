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"Elektrik ve doğal gazda arz sıkıntısı kalmadı"

FİNANS HABERLERİ  | 25.03.2019 19:00 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Eskiden zaman zaman elektrikte ve gazda soğuk kış günlerinde kesinti ve kısıntı oluyordu. Bu yıl günlük doğal gaz tüketim rekoru 245 milyon metreküple kırıldı ancak hiçbir kesinti ya da kısıntı yapılmadı" - "Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı'mız bir söz vermişti. Bin 500 işçiyi yeniden istihdam edeceğiz demişti. İlk bin kişi için kura çekildi. En kısa sürede inşallah kalan 500 işçiyi de alacağız" - "Birtakım şer odakları, dış güçler sırtını kimi dağa kimi denizaşırı ülkelere dayamak suretiyle aldıkları talimat, liste ve sloganlarla seçimi götürüyorlar"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son yıllarda yapılan hamlelerle hem elektrik hem de doğal gazda arz güvenliği sorununun gündemden kalktığını belirterek "Eskiden zaman zaman elektrikte ve gazda soğuk kış günlerinde kesinti ve kısıntı oluyordu. Bu yıl günlük doğal gaz tüketim rekoru 245 milyon metreküple kırıldı ancak hiçbir kesinti ya da kısıntı yapılmadı." dedi.

Dönmez, Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'ndeki salon toplantısında maden işçileri ve halkla bir araya geldi.

Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında daha çok yerli ve yenilenebilir enerjinin kullanılması için çalışmaların devam ettiğine dikkati çeken Dönmez, bunun için başta kömür olmak üzere yerli madenleri azami ölçüde değerlendirmek istediklerini anlattı.

Dönmez, madencilikte uzun yıllar deneyim kazanmış yerlerde bu alana yoğun ilgi olduğunu ifade ederek "Buralardaki arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden maden işletme sayısı, üretim ve istihdamın artırılması yönünde ciddi talepler alıyoruz. Bu bizi oldukça memnun ve motive ediyor. Biliyorsunuz Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı'mız bir söz vermişti. Bin 500 işçiyi yeniden istihdam edeceğiz demişti. İlk bin kişi için kura çekildi. En kısa sürede inşallah kalan 500 işçiyi de alacağız." diye konuştu.

Madenciliğin geliştiği diğer bölgelerde üretim ve istihdamı artırmama gibi bir lüks olmadığını vurgulayan Dönmez, "Türkiye'de üretilen elektriğin ancak yarısını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ediyoruz. Yerin altında 19 milyar ton kömürüz var. Geçen yıl başarılarla dolu bir yıl oldu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak. Kömür üretiminde 100 milyon ton sınırını aştık 101,5 milyon ton. Bunda sizin alın teriniz var Allah razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Dönmez, son yıllarda yapılan hamlelerle hem elektrik hem de doğal gazda arz güvenliği sorununun gündemden kalktığını belirterek şunları kaydetti:

"Eskiden zaman zaman elektrikte ve gazda soğuk kış günlerinde kesinti ve kısıntı oluyordu. Bu yıl günlük doğal gaz tüketim rekoru 245 milyon metreküple kırıldı ancak hiçbir kesinti ya da kısıntı yapılmadı. 2000'li yılların başında sadece 5 büyük şehirde gaz varken Cumhurbaşkanı'mızın direktifiyle 81 ile doğal gaz ulaştırdık. Türkiye'de madencilik sektöründe 130 bin çalışan var yer altı ve yer üstü ama madencilikte hala istediğimiz seviyede değiliz. Amacımız kömür üretimini ve istihdamı artırmak."

- Nallıhan ve Beypazarı'nda doğal gaz

Dönmez, Nallıhan'a doğal gazı getireceklerini ifade ederek Beypazarı Belediye Başkanı'yla da görüştüklerini, burada bazı semtlerde gaz olmadığını kendilerine ilettiklerini söyledi.

Ankara'da üç dağıtım şirketi olduğunu hatırlatan Dönmez, "Oturacağız eksik kalan mahallelerimizi ve beldelerimizi de tamamlayacağız inşallah. Biraz sabırlı olacağız. AK Parti bugüne kadar neyi söz verdiyse yaptı. Bazıları zaman alıyor, inşallah bunu da burada çözeceğiz." dedi.

Bakan Dönmez, Çayırhan'da bulunan santrallerde sözleşmenin Haziran 2020'de biteceğini anımsatarak "Burada maden olduğu sürece bizim de elektriğe ihtiyacımız oldukça size daha bol ekmek var hiç endişe etmeyin. Hem madencilik hem elektrik santrali çalışmaya devam edecek. Zaman zaman birtakım dedikodular dolaşabilir. Sözleşme sona eriyor diye endişe etmenize gerek yok. Gerekli hazırlıklar yapılıyor. Hemen ihaleye çıkarak o süre gelmeden ihaleyi yapmış olacağız. Yeni işveren kim olacak bilmiyoruz ama haklarınızı koruyacak şekilde sözleşmenizi yapacağız. Siz de ekmeğinizi taştan, kömürden çıkarmaya devam edeceksiniz." diye konuştu.

- Bor madeni

Türkiye'nin geçen yıl 2 milyon 420 bin ton bor satarak 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Dönmez, isteklerinin bunu ham madde ya da ara ürün olarak değil yüksek katma değerli ürün olarak satmak olduğunu anlattı.

Dönmez, alın terini akıl terine katarak bu ürünleri piyasaya sürmek gerektiğini belirterek bunun için çabaların devam ettiğini vurguladı.

- Yerel seçimler

Bakan Dönmez, yerel seçim döneminde 25'ten fazla il ve 50'nin üstünde ilçe ile beldeye gitme imkanı bulduğunu kaydetti.

Vatandaşlar için son dönemde milli beraberlik ve bekanın her şeyin önüne geçtiğini ifade eden Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni seçim sistemi ittifakları mümkün kılıyor. Geçen yıl genel seçimlerde vatandaşımız bunu gördü. Partiler anlaşıyor biri aday gösteriyor diğeri destekliyor. Meclis üyeliklerine de ortak listeyle giriyor. Gizlimiz saklımız yok. Her iki liderin de "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" amacı doğrultusunda bir araya geldiğini de rahatlıkla görüyoruz. Ama karşımızda bir başka ittifak daha var. Onlar kendilerine millet diyor. İki parti gördük fakat diğer partiler kendilerini açıklamadı. Bu ortaklar da açıklamadı. Birtakım şer odakları, dış güçler sırtını kimi dağa kimi denizaşırı ülkelere dayamak suretiyle aldıkları talimat, liste ve sloganlarla seçimi götürüyorlar. Meydanda da fazla göremiyorsunuz. 'Biz açıklarsak millet değil zillet derler' diye çekiniyorlar. İstedikleri kadar gizleyip kaçsınlar, bu millet onların ne olduğunu gördü. 31 Mart'ta adaylarımıza vereceğiniz destekle gereken cevabı milletimiz vermiş olacak. Benim buna inancım tam. Adaylarımızın hepsi 'memleket işi gönül işi' diyerek yola çıktı. Samimiyet gayret ve tevazu ile bu işi götürmeye çalışıyorlar. Sizden isteğimiz Cumhur İttifakı adaylarına güçlü destekle tekrar yetkiyi vermek suretiyle size hizmete devam noktasında irade ortaya koymanız."

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Anahtar Kelimeler:
Çayırhan enerji Fatih Dönmez Maden

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