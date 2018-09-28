Elektrik ve doğalgaz fiyat istatistikleri

Konutlarda ocak-haziran döneminde kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 45 kuruş, 1 metreküp doğalgaz için ortalama 113,9 kuruş ödeme yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılının ocak-haziran dönemine ilişkin elektrik ve doğalgaz fiyat istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde konutlarda kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 45 kuruş ödendi. Konutlarda, 1 kilovatsaat elektrik için tüketiciler bu yılın ilk yarısında en küçük tüketim aralığı olan bin kilovatsaatin altında ortalama 45,4 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kilovatsaat ve üstünde ise ortalama 44,2 kuruş ödedi.

Sanayide 1 kilovatsaat elektrik için bu dönemde ortalama 30,2 kuruş ödeme yapıldı. Sanayide aynı dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığında (20 megavatsaat altı) tüketiciler 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 34,9 kuruş, en büyük tüketim aralığı için (150 bin megavatsaat üstü) ise ortalama 26,6 kuruş ödeme yaptı.

\

- Doğalgaz fiyatları

Söz konusu dönemde konutlarda 1 metreküp doğalgaz için ortalama 113,9 kuruş ödendi. Konutlarda 1 metreküp doğalgaz için en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 115,1 kuruş, 522 metreküp ile 5 bin 219 metreküp aralığında ortalama 113,7 kuruş ve 5 bin 219 metreküp ve üstünde ise ortalama 112,8 kuruş ödeme yapıldı.

Sanayide 1 metreküp doğalgaz tüketimine söz konusu dönemde ortalama 104,2 kuruş verildi. Aynı dönemde nihai kullanıcı doğalgaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığında (26 bin 94 metreküp altı) 1 metreküp doğalgaz için ortalama 114,1 kuruş, en yüksek tüketim aralığında (104 milyon 376 bin metreküp üstü) ise ortalama 102,5 kuruş ödedi.

