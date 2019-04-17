FİNANS

Elektrikli araçlar 3 yıl içinde benzinlilerden ucuz olacak

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Bloomberg’in yeni enerji ve finans araştırmaları birimi BNEF'e göre, elektrikli araçların üç yıl içinde klasik benzinli ve dizel araçlardan daha ucuz hale gelecek.

Erkan Öz / İstanbul, 17 Nisan (DHA) - Bloomberg’in yeni enerji ve finans araştırmaları birimi BNEF'e göre, elektrikli araçların üç yıl içinde klasik benzinli ve dizel araçlardan daha ucuz hale gelecek.
BNEF Enerji analisti Nathaniel Bullard Twitter’da yaptığı açıklamada, BNEF’de her yıl elektrikli araç fiyatlarının hangi tarihte içten yanmalı araç fiyatlarının altına düşeceği hakkında tahmin yaptıklarını hatırlattı.
Söz konusu tarihi 2017’de 2026 ve 2018’de 2024 olarak tahmin ettiklerini anlatan Bullard, daha küçük ve daha verimli pillerin üretilmesi ile 2019 yılında elektrikli araçların içten yanmalılardan daha ucuz olacağı tarih öngörülerini 2022’ye yani sadece üç yıl sonraya çektiklerini belirtti.
Bullard konu hakkında yayınladığı makalede ise 2022’de önce Avrupa’da büyük elektrikli araçların kendi benzinli ve dizel eşdeğerlerinden daha ucuz hale geleceğini ancak pil fiyatlarının sürekli düşmesi ile kısa sürede bu olgunun küçük araçlara ve dünyanın geneline de yayılacağını anlattı.
Elektrikli araçlarda pillerin toplam maliyetin, 2015 yılında ortalama yüzde 57’sini oluşturduğunu belirten Bullard, bu oranın 2019’da yüzde 33’e düştüğünü ve 2025’te yüzde 20’ye kadar inmesinin beklendiğini belirtti.
Pillerin dışında elektrikli güç aktarma organlarında da seri üretimin gelmesi ile fiyat düşüşleri görmeye başladıklarını ifade eden Bullard gelecek on yılda aynı şekilde elektrik motoru, elektronik aksam gibi parçalarda da yüzde 30'lara varan fiyat gerilemeleri beklediklerini vurguladı.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi’ne TGDF’den destekGıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi’ne TGDF’den destek
Konut satışları Mart ayında yıllık yüzde 5.3 azaldı (2)Konut satışları Mart ayında yıllık yüzde 5.3 azaldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin TL maaş

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin TL maaş

Fiyatları el yakıyordu!

Fiyatları el yakıyordu!

Dolar ve Euro alacaklar dikkat! İşte son durum...

Dolar ve Euro alacaklar dikkat! İşte son durum...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hataylı iş insanları ithalat izni bekliyor

Hataylı iş insanları ithalat izni bekliyor

TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu: 15-20 yıl sonra ilk üç ayda pazar lideri olduk

TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu: 15-20 yıl sonra ilk üç ayda pazar lideri olduk

Tezmaksan’dan 1 Mayıs’ta işçilere ücretsiz torna eğitimi

Tezmaksan’dan 1 Mayıs’ta işçilere ücretsiz torna eğitimi

Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi’ne TGDF’den destek

Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi’ne TGDF’den destek

Konut satışları Mart ayında yıllık yüzde 5.3 azaldı (2)

Konut satışları Mart ayında yıllık yüzde 5.3 azaldı (2)

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.