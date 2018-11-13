FİNANS

Elektrikli ev aletlerine talep yüzde 49 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 14:01 | Son Güncelleme

HEPSİBURADA verilerine göre 2018 yılı sonbaharında geçen yılın aynı dönemine göre elektrikli ev aletlerine talep yüzde 49 artı.

İSTANBUL, (DHA) -HEPSİBURADA verilerine göre 2018 yılı sonbaharında geçen yılın aynı dönemine göre elektrikli ev aletlerine talep yüzde 49 artı.

Hepsiburada'nın açıklamasına göre, 14 milyon ürün çeşidiyle müşterilerinin her ihtiyacına cevap veren, elektrikli ev ve mutfak aletleri kategorisindeki ürün çeşitliliği ve avantajlı fiyatlarıyla müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

Ütüden, süpürgeye, meyve sıkacağından tost makinesine kadar birçok ürünü müşterilerinin beğenisine sunan Hepsiburada, elektrikli ev ve mutfak aletlerini evlerin küçük kahramanları ilan ediyor.

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNE TALEP YÜZDE 49 ARTTI

Elektrikli ev ve mutfak aletleri kategorisinin trend verilerini inceleyen şirketin verilerine göre, bu yıl sonbaharda geçen yılın aynı dönemine göre talepte yüzde 49 artış yaşandı. Bu ürün grubundaki erkeklerin kadınlardan 3 kat fazla alışveriş yaptığını belirtilirken en fazla alışveriş yapan yaş grubunun 36-45 yaş arası olduğunu açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından en çok alışveriş yapan iller ise sırasıyla Bursa, Kocaeli, Antalya, Muğla oldu. En fazla tercih edilen ürünler arasında ise elektrikli süpürge, buharlı ütü ve blender yer aldı.

SAĞLIKLI BESLENME TRENDİ YAYGINLAŞIYOR

Özellikle şehirlerdeki yoğun iş hayatı ve öğrencilerin yalnız yaşamalarından ileri gelen sağlıklı gıda tüketimi ihtiyacı kendini e-ticaret alışverişlerinde de göstermeye başladı. Dar vakitlerde yemek yapmak isteyenler, kendine hızlı atıştırmalık hazırlamak isteyenler ya da yemeklerini evde yapıp yanlarında taşımak isteyenlerin sayısında son zamanlarda artış yaşanıyor. Talep özellikle mutfak robotu, meyve sıkacağı, smoothie blender, elektrikli ızgara, buharlı pişirici, elektrikli pişirici(tencere),yoğurt makinesi ve doğrayıcı grubunda yaşandı.

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