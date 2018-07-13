FİNANS

Elektrikli ev aletlerine talep yüzde 53 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 12:19 | Son Güncelleme

ELEKTRİKLİ ev ve mutfak aletleri kategorisinin trend verilerini inceleyen Hepsiburada, 2018'in ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre bu ürün grubuna olan talepte yüzde 53 oranında artış görüldüğünü açıkladı.

İSTANBUL, (DHA)- ELEKTRİKLİ ev ve mutfak aletleri kategorisinin trend verilerini inceleyen Hepsiburada, 2018'in ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre bu ürün grubuna olan talepte yüzde 53 oranında artış görüldüğünü açıkladı. En fazla tercih edilen ürünler ise elektrikli süpürge, buharlı ütü ve blenderlar oldu.

Erkeklerin kadınlardan 3 kat daha fazla alışveriş yaptığının belirtildiği verilere göre en fazla alışveriş yapan yaş grubu 36-45 yaş arası oldu. Alışverişte ilk sırayı İstanbul, Ankara ve İzmir alırken onları Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Muğla, Balıkesir, Tekirdağ izledi.

Talebin özellikle mutfak robotu, meyve sıkacağı, smoothie blender, elektrikli ızgara, buharlı pişirici, elektrikli pişirici(tencere), yoğurt makinesi ve doğrayıcı grubunda olduğu açıklayan Hepsiburada, ütü, süpürge, akıllı pişirici gibi üründe müşterilerine birçok farklı ürünü karşılaştırma yaparak seçme imkanı sunuyor.

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