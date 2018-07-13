Elektrikli ev ve mutfak aletlerine talep yüzde 53 arttı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada verilerine göre yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre, elektrikli ev ve mutfak aletleri kategorisinde satışlar yüzde 53 artış gösterdi.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, 14 milyon ürün çeşidiyle müşterilerinin her ihtiyacına cevap veren şirket, elektrikli ev ve mutfak aletleri kategorisindeki ürün çeşitliliği ve avantajlı fiyatlarıyla müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

Ütüden, süpürgeye, meyve sıkacağından tost makinesine kadar birçok ürünü müşterilerinin beğenisine sunan Hepsiburada, elektrikli ev ve mutfak aletlerini evlerin küçük kahramanları ilan ediyor.

Şirketin verilerine göre, yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre, elektrikli ev ve mutfak aletleri kategorisinde talep yüzde 53 arttı. Bu ürün grubunda erkekler kadınlardan 3 kat fazla alışveriş yaparken, en fazla alışverişi 36-45 arası yaş grubu yaptı.İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından en çok alışveriş yapan iller sırasıyla Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Muğla, Balıkesir, Tekirdağ oldu. Kategoriden en fazla tercih edilen ürünler ise elektrikli süpürge, buharlı ütü ve blenderlar oldu.