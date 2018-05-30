Elektrikli taşıt sayısı 3 milyonu aştı

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Dünya genelinde elektrikli taşıt sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 55 artarak 3 milyon 109 bin 50'ye ulaştı.

AA muhabirinin Uluslararası Enerji Ajansı'nın "Küresel Elektrikli Araç Görünümü 2018 Raporu" verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl 1 milyondan fazla elektrikli taşıt satışı gerçekleşti.

Dünyada elektrikli taşıt satışının artmasında hükümetlerin izlediği çevreci politikalar etkili oldu. Ayrıca enerji verimliliğini artırdığı için son yıllarda elektrikli araç kullanıma eğilimi de hızlandı.

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- Şarj istasyonu da 3 milyon

Böylece, geçen yıl dünyada elektrikli taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 55 artışla 2 milyon 14 binden 3 milyon 109 bin 50'ye yükseldi. Taşıt sayısındaki artış şarj istasyonlarının sayısına da yansıdı. Dünya genelinde toplam şarj istasyonu sayısı da önceki yıl 2,3 milyon civarındayken, geçen yıl 3 milyonu buldu.

Elektrikli taşıt kullanımının yaygınlaşması için ayrıca, şarj istasyonu sayısının daha da arttırılması ve araçların batarya maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.