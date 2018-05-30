FİNANS

Elektrikli taşıt sayısı 3 milyonu aştı

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 11:05 | Son Güncelleme

Dünya genelinde elektrikli taşıt sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 55 artarak 3 milyon 109 bin oldu

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Dünya genelinde elektrikli taşıt sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 55 artarak 3 milyon 109 bin 50'ye ulaştı.

AA muhabirinin Uluslararası Enerji Ajansı'nın "Küresel Elektrikli Araç Görünümü 2018 Raporu" verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl 1 milyondan fazla elektrikli taşıt satışı gerçekleşti.

Dünyada elektrikli taşıt satışının artmasında hükümetlerin izlediği çevreci politikalar etkili oldu. Ayrıca enerji verimliliğini artırdığı için son yıllarda elektrikli araç kullanıma eğilimi de hızlandı.

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- Şarj istasyonu da 3 milyon

Böylece, geçen yıl dünyada elektrikli taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 55 artışla 2 milyon 14 binden 3 milyon 109 bin 50'ye yükseldi. Taşıt sayısındaki artış şarj istasyonlarının sayısına da yansıdı. Dünya genelinde toplam şarj istasyonu sayısı da önceki yıl 2,3 milyon civarındayken, geçen yıl 3 milyonu buldu.

Elektrikli taşıt kullanımının yaygınlaşması için ayrıca, şarj istasyonu sayısının daha da arttırılması ve araçların batarya maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

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- Elektrikli taşıt satışında Çin lider

Bu arada, geçen yıl satılan elektrikli taşıt sayısı 1 milyon 148 bine ulaştı. Çin'de geçen yıl 579 bin yeni elektrikli taşıt trafiğe çıkarken, bu ülkeyi 198 binle ABD ve 62 bin 180 taşıtla da Norveç izledi.

Dünya genelinde elektrikli taşıt sayısının en fazla olduğu başlıca ülkeler ise şunlar:

Ülke

Taşıt stok sayısı

Çin

1,227,770

ABD

762,600

Japonya

205,350

Norveç

176,310

Birleşik Krallık

133,670

Hollanda

119,330

Fransa

118,770

Almanya

109,560

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