"Elektrikli traktör konusunda prototip çalışmalarına başladık"

İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, elektrikli traktör konusunda prototip çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi, ikinci gününde devam ediyor.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, tarımda daha fazla teknolojinin ve verimliliğin kullanılması gerektiğini söyledi.

Çiftçinin en büyük girdi maliyetlerinden birinin mazot olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Mazotla ilgili taleplerin ardı arkası kesilmiyor. Dünya bu kadar elektrikli araçları konuşurken, 'neden elektrikli traktör olmasın' dedim. Hemen büyük üreticileri çağırdım ve bu elektrikli traktör konusuna, aslında Türkiye’de de çok büyük bir sanayimiz olmasına rağmen, çok da hazır olmadığımızı gördüm. Bu konuda şimdi prototip çalışmalarına başladık. Bunlara da devam ediyoruz." diye konuştu.

Pakdemirli, tarımda tohumun çok önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin sertifikalı tohum yeterliliğinde dünyada 11. sırada olduğunu kaydetti.