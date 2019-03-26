"Elektrikli traktör prototiplerimiz seri üretime hazır"

MANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ürettiği elektrikli traktörün prototipinin hazır olduğunu belirterek, "Yerli ve milli traktörümüz günlük 7 liralık şarjla akşama kadar 8 saat çalışacak. Prototiplerimiz seri üretime hazır. Onlar konuşur, biz yaparız. Son derece ekonomik olacak, çiftçilerimizin mazot derdi bitecek." dedi.

Manisa programı kapsamında Salihli'den Alaşehir'e geçen Pakdemirli, Tariş Üzüm Birliği'nin işletmesini ziyaret etti, ardından Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Cumhur İttifakı'nın düzenlediği mitinge katıldı.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Alaşehirlilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdiğini söyledi.

Yerel seçimlere kısa süre kaldığını anımsatan Pakdemirli, "Sandıkta ne oy verirseniz, başımız üstüne. 17 yıldır bizi desteklediniz, her ihtiyacımız olduğunda yardımımıza koştunuz. Yaşadığımız coğrafya dertli bir coğrafya. Özellikle 2013'ten sonra olan olaylar, yargı darbesi, 15 Temmuz darbe girişimi gibi olay olmasaydı, 2023 hedeflerimize daha önceden ulaşacaktık. Siz bize 24 Haziran'da bir vize verdiniz, bunun ardından bir ay bile geçmeden dövizi tırmandırmaya çalıştılar. Şimdi yine aynı şekilde döviz üzerinden oyun peşindeler ama kontrolü elimize tekrar aldık." diye konuştu.