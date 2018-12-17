FİNANS

Elektrikli uçakla daha ucuza yolculuk mümkün

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 11:06 | Son Güncelleme

Elektrikli uçak geliştiricisi Ampaire'ın Kurucusu Kevin Noertker: - "Elektrikli uçaklarla yakıt maliyetleri yüzde 90, bakım maliyetleri ise yüzde 50 azalıyor. Toplamda tüm operasyon maliyetlerine baktığımızda normal bir uçağa göre yüzde 80'e kadar tasarruf sağlanabilir" - "Bu gelişme uçak bileti fiyatlarını da düşürebilecek bir durum, tabii ne kadar ucuzlayacağı biraz da hava yolu şirketine bağlı" - "Türkiye'de İstanbul-Bursa arasını düşünürsek, Osmangazi Köprüsü'nden iki şehir arası kara yoluyla yaklaşık 1,5 saat, daha önce yaklaşık 4 saatti. Bu mesafede hiçbir hava yolu uçmaz ama Ampaire'ın yaptığı gibi 300 kilometrelik uçuşlarla iki şehir arası 20 dakikaya düşer"

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Elektrikli ve sıfır emisyonlu yenilenmiş uçak geliştiricisi Ampaire’in kurucusu Kevin Noertker, elektrikli uçaklarla hava yolu şirketlerinin tüm operasyon maliyetlerini yüzde 80'e kadar azaltarak bilet fiyatlarını ucuzlatabileceğini ve böylece daha fazla uçuşla hızlı ulaşımın insanlar için daha cazip kılınabileceğini söyledi.

Noertker, bu yıl ilk kez Türkiye Finalleri'nin dahil edildiği dünyanın en kapsamlı uluslararası Ar-Ge girişimcilik yarışmasını yapan Hello Tomorrow Etkinliği için geldiği İstanbul'da, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Elektrikli uçak öncüsü Ampaire'ın hikayesini ve planlarını anlatan Noertker, 2015 yılında şirketinin kurucu ortağı Cory Combs'un kendisine "elektrikli uçak tasarlayacağız" dediğinde inanamadığını söyledi.

Noertker, arkadaşına ilk tepki olarak "bu mümkün mü?" sorusunu yönelttiğini dile getirerek, "Aslında hem mümkün hem de merak uyandıran, güçlü bir iş oldu." ifadesini kullandı.

Şu anda biri teknoloji bakımından yenilenmiş olmak üzere üç elektrikli uçakları bulunduğunu belirten Noertker, tasarladıkları TailWind-E uçağının tamamen batarya ile çalıştığını, TailWind-H uçağının ise hibrit olduğunu aktardı. Noertker, bu uçakların 300 kilometre uçuş yapabildiklerini ve test aşamasında olduklarını da vurguladı.

Test aşamasının 2-3 yıl kadar sürdüğünü ifade eden Noertker, "Test aşaması süresince bazı gösteri uçuşları yapacağız. Bunlardan birisi 2019'un ilk aylarında Hawai'de olacak. Bu uçaklar son derece güvenli. Batarya ile çalışıyorlar ve biz bu uçaklarda yavaş şarj edilen bataryaları kullanıyoruz ki kullanım süresi daha uzun olsun. Teknolojisini yenileyerek elektrikliye dönüştürdüğümüz uçakta 6 koltuk vardı, şu an hedefimiz 19 koltuğa çıkmak." diye konuştu.

- ''Ucuzluk biraz da hava yolu şirketlerine bağlı''

Noertker, elektrikli uçakların ekonomik açıdan hava yolu şirketlerine çok büyük katkı sağlayacağını belirterek, şöyle devem etti:

''Hava yolu şirketlerinin operasyon maliyetlerinin üçte birini yakıt oluşturuyor. Elektrikli uçaklarla yakıt maliyetleri yüzde 90, bakım maliyetleri ise yüzde 50 azalıyor. Toplamda tüm operasyon maliyetlerine baktığımızda normal bir uçağa göre yüzde 80'e kadar tasarruf sağlanabilir. Bu gelişme uçak bileti fiyatlarını da düşürebilecek bir durum, tabii ne kadar düşeceği biraz da hava yolu şirketine bağlı. Aynı zamanda, sonuçta artık petrol kullanmıyorsunuz ve uçağın bataryasını şarj etmek için ihtiyaç olan elektriği her yerde bulabiliyorsunuz. Bu durum, şirketlerin uçuşlarını sıklaştırmasına imkan sağlarken, daha fazla havaalanının da kullanımını artırıyor. Böylece hem uçuşlar hem de havaalanları artacağından hava yolu taşımacılığı insanlar için daha cazip hale gelebilir.''

- ''İstanbul - Bursa 20 dakika''

Ampaire'ın uçuşları konusunda İstanbul-Bursa arasını değerlendirdiklerini anlatan Noertker, "Türkiye'de İstanbul-Bursa arasını düşünürsek, Osmangazi Köprüsü'nden iki şehir arası karayoluyla yaklaşık 1,5 saat, daha önce yaklaşık 4 saatti. Bu mesafede hiçbir havayolu uçmaz ama Ampaire'ın yaptığı gibi 300 kilometrelik uçuşlarla iki şehir arası 20 dakikaya düşer. O yüzden, her anlamda daha fazla katkısı var. Biz Ampaire olarak Türkiye ile de bu alanda iş birliği yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Noertker, şu an dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olan karbon emisyonları açısından düşünüldüğünde de elektrikli uçakların önemli bir katkı sağlayabileceğine dikkati çekerek, dünyada havacılıktan kaynaklı karbon emisyonu miktarının 800 milyon ton seviyesinde olduğunu hatırlattı.

Bunun toplam karbon emisyonlarının yüzde 3'üne denk geldiğini vurgulayan Noertker, artık petrol şirketlerinin de iklimsel endişelerini göz önünde bulundurarak bir dönüşüm yaşadığını ve bir "enerji" şirketi olma yolunda evrildiklerini sözlerine ekledi.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
İşsizlik Eylül döneminde yüzde 11.4’e yükseldi (2)İşsizlik Eylül döneminde yüzde 11.4’e yükseldi (2)
Sanayi üretimi Ekim’de yıllık yüzde 5.7 azaldıSanayi üretimi Ekim’de yıllık yüzde 5.7 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ampaire Ampaire'ın Kurucusu Kevin Noertker elektrikli uçak

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

İşsizlik oranı yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti

İşsizlik oranı yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Mesirelikte drift yapan 2 araca 10 bin lira ceza

Mesirelikte drift yapan 2 araca 10 bin lira ceza

İGDAŞ'tan faturalara 3 taksit kampanyası

İGDAŞ'tan faturalara 3 taksit kampanyası

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birleşik Krallık’ta yükseköğretim için 350 bin sterlinlik destek

Birleşik Krallık’ta yükseköğretim için 350 bin sterlinlik destek

Alman Lisesi mezunlarından Bülent Eczacıbaşı’na biyografi

Alman Lisesi mezunlarından Bülent Eczacıbaşı’na biyografi

Sanayide cirolar Ekim’de yıllık yüzde 38.2 arttı

Sanayide cirolar Ekim’de yıllık yüzde 38.2 arttı

Milli Piyango’nun "asıl talihlileri" milyonlar kazanan ünlü bayiler

Milli Piyango’nun "asıl talihlileri" milyonlar kazanan ünlü bayiler

İşsizlik Eylül döneminde yüzde 11.4’e yükseldi (2)

İşsizlik Eylül döneminde yüzde 11.4’e yükseldi (2)

Sanayi üretimi Ekim’de yıllık yüzde 5.7 azaldı

Sanayi üretimi Ekim’de yıllık yüzde 5.7 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.