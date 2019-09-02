FİNANS

Elektrikte 119 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 10:57 | Son Güncelleme

Kapasite mekanizması kapsamında 39 elektrik üretim santraline temmuz ayı için toplam 119 milyon 239 bin 824 lira ödenecek

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 39 elektrik üretim santraline temmuz ayı için toplam 119 milyon 239 bin 824 lira ödeme yapılacağı bildirildi.

TEİAŞ'ın internet sitesinde, kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste yayımlandı.

Buna göre, elektrikteki kapasite mekanizması kapsamında yer alan 43 santralden 39'una temmuz ayı için toplam 119 milyon 239 bin 824 lira ödenecek.

Mekanizma kapsamında en yüksek ödeme 10 milyon 604 bin 263 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 6 milyon 748 bin 168'er lira ödemeyle Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Söz konusu mekanizma kapsamında, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla TEİAŞ tarafından santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
enerji KApasite mekanizması ödeme TEİAŞ

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