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Elektrikte 2019'da kapasite artacak

FİNANS HABERLERİ  | 28.10.2018 04:03 | Son Güncelleme

Türkiye'nin 2019'da elektrikteki kurulu gücü yüzde 5 artırılarak 94 bin 760 megavata çıkarılacak - Doğal gaz santrallerinin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 29'a gerileyecek - Yerli imalat kullanım şartı içeren 2 bin 200 megavat kapasiteli iki YEKA yarışması düzenlenecek

Türkiye'nin 2019'da elektrikteki kurulu gücünün yüzde 5 artarak 94 bin 760 megavata çıkacağı ve doğal gaz santrallerinin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 29'a gerileyeceği öngörülüyor.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını mümkün olan en üst düzeyde değerlendiren, nükleer teknolojiyi kullanmayı öngören, ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmayı destekleyen, israfı ve enerjinin çevresel etkilerini asgariye indiren, Türkiye'nin uluslararası enerji ticaretindeki stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi bir enerji sektörüne ulaşılması temel amaçlar olarak belirlendi.

Bu amaçlar çerçevesinde, elektrikte arz güvenliğinin izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için kamu santrallerindeki rehabilitasyon yatırımlarına devam edilecek. Acil durumlarda arz güvenliğine katkı sağlayacak santrallerin kurulması sağlanacak.

Elektrik kurulu gücü ve yenilenebilir enerji kaynaklarının oranının artırılması için biner megavatlık iki yeni güneş ve karasal rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları'ndan (YEKA) en az birinin yarışması yapılacak. Ayrıca devam eden yatırımlarla hidroelektrik kurulu gücü 30 bin megavat seviyesine çıkarılacak.

Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsii (Faz 3) Projesi kapsamında deniz platformlarının inşa edilmesi ve kuyu sondajlarının yapılması sürecek.

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi kapsamında altı adet kavernada eritme ve ilk gaz dolum çalışmaları devam edecek. Ayrıca, genişletme çalışmaları kapsamında projenin kapasite artırım kısmına yönelik sözleşme imzalanarak eritme öncesi yüzey işlemlere ait çalışmalara başlanacak.

Türkiye'nin 2019'da toplam elektrik üretim ve tüketiminin 317 milyar kilovatsaat olması ve kişi başı elektrik tüketiminin 3,8 kilovatsaate yükselmesi, elektrik santrallerinin toplam kurulu gücünün ise yaklaşık yüzde 5 artarak 94 bin 760 megavata çıkarılması öngörülüyor.

Ayrıca doğal gaz santrallerinin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 29'a gerileyeceği, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin toplam elektrik üretimindeki payının da yüzde 33,3'e çıkacağı tahmin ediliyor.
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- Nükleer enerji

Nükleer enerji alanındaki faaliyetlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde yürütülmesini teminen yapılacak düzenlemeler kapsamında, radyasyondan korunma, atık güvenliği, nükleer ve radyoaktif kaynakların emniyeti ile nükleer güvence konularında ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılacak.

Yerli kömür kaynaklarının elektrik enerjisi üretimindeki payının artırılması için, çevresel hususlar dikkate alınarak Konya-Karapınar/Ayrancı, Eskişehir-Alpu, Kahramanmaraş-Afşin/Elbistan C/D, Afyonkarahisar-Dinar ve Ankara-Çayırhan'da birer adet termik santral kurulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Enerji sektöründe yerlileşmeye ilişkin çalışmalar kapsamında, yerli imalat kullanım şartı içeren 2 bin 200 megavat kapasiteli iki adet YEKA yarışması gerçekleştirilecek. Ayrıca nükleer güç santrali projelerinde yerli katkının artırılmasına yönelik çalışmalar devam edecek.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde enerji tasarruf potansiyelinden faydalanılması amacıyla düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda sektörel bazda enerji verimliliği potansiyellerinin belirlenmesi çalışmaları yürütülecek. Tasarruf potansiyeli yüksek sektörlerde enerji verimliliğinden faydalanılması bakımından mevzuat hazırlık çalışmaları gerçekleştirilecek.

Yüksek verimli elektrik motorlarına geçiş süresince, KOBİ'lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi kapsamında 5 adet Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik motorları dönüşüm programı uygulanacak. Sanayide kullanılan verimsiz motorlarla ilgili piyasa dönüşümünü sağlamaya yönelik örnek uygulamalar ve finans mekanizmaları geliştirilecek. Konuyla ilgili gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacak ve farkındalık artırılacak.

- Madencilik

Kaya gazı ve kömür yataklarındaki metan gazı envanterinin hazırlanması amacıyla, 2018-2020 yıllarında yapılması planlanan sondajlardan üçünün yapımına devam edilecek ve yapılan sondajların değerlendirme çalışmaları sürdürülecek.

Türkiye ekonomisi için temel ve kritik olan madenler belirlenecek. Ulusal Hammadde Strateji Belgesi çalışmaları sonuçlandırılacak ve tedarik stratejileri konusunda çalışmalarda bulunulacak.

Petrol ve doğal gaz aramaları başta denizlerde olmak üzere hızlandırılarak sürdürülecek. Bu amaçla, enerji arz güvenliğinin artırılması ve doğal kaynakların ekonomiye kazandırılması amacıyla, başta denizlerde olmak üzere yurt içi ve yurt dışı petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri yoğunlaştırılacak.

Maden arama ve sondaj çalışmaları hızla devam ettirilerek bulunan rezervler ekonomiye kazandırılacak. Türkiye'nin maden potansiyelinin ortaya konulması amacıyla sürdürülen arama faaliyetlerine devam edilecek ve bilinen ekonomik olarak işletilebilir rezervlerin ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni iş modelleri ve finansman mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Bor başta olmak üzere, madenler işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek ve uluslararası piyasalara sunulacak. Madenlerden elde edilen işlenmiş ürün çeşitliliği ve üretim kapasiteleri artırılacak. Nihai ürün üretiminde yeni iş modelleri geliştirilecek ve bu alanda Ar-Ge faaliyetleri desteklenecek.

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