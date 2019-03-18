"Elektrikte arz, talebi geçti"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik arzının talebi geçtiğini belirterek, "2000'li yılların başında kurulu gücümüz 30 bin megavat civarındayken bugün 90 bin megavatlara ulaşmış durumdayız. Tam 3 kat, kurulu güçte artış sağladık." dedi. Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş adamları ile bir araya gelen Dönmez, programda yaptığı konuşmada, iş dünyasının enerji altyapısıyla ilgili eksikliklerini gidererek kesintisiz ve kaliteli enerjiyi iş dünyasına sunmak istediklerini söyledi. Türkiye'de elektrik üretiminde artış sağladıklarını belirten Dönmez, şöyle devam etti: "Artık elektrikte arzımız talebimizin üstüne çıktı. 2000’li yılların başında kurulu gücümüz 30 bin megavat civarındayken bugün 90 bin megavatlara ulaşmış durumdayız. Tam 3 kat, kurulu güçte artış sağladık. Keza elektrik tüketiminde de o dönemlerde 100-120 milyar kilovatsaat elektrik tüketimimiz vardı, şimdi 300 milyar kilovatsaatlere ulaşmış durumdayız. Neden? Ülke büyüyor, kalkınıyor, ihtiyaçlar artıyor, nüfusumuz genişliyor. Belki ülkenin her tarafı aynı oranda büyümüyor olabilir ama ortalama baktığımızda biz son 15 yılda her yıl yüzde 5 büyümüşüz. Şimdi geçtiğimiz iki yıla baktığımız zaman elektrik ihracatımızın ithalattan daha fazla olduğunu görüyoruz."

Bakan Dönmez, zorunlu olmadıkça elektrik ithal etmediklerini anlattı. Buna karşın elektrik üretiminde doğal gaz ve ithal kömüre bağımlılığın sürdüğünü kaydeden Dönmez, "Onu da azaltmak için daha çok yerli, daha çok yenilenebilir kaynak amacını ikinci sıraya yerleştirdik. Geçtiğimiz yıl elektrik üretiminde yerlilik oranı yüzde 50'ler mertebesinde kaldı. Yılın başında, ocak-şubatta şu anda yüzde 60'ları yakalamış durumdayız, inşallah yıl sonuna kadar böyle devam eder. Amacımız burada yüzde 70'lere kadar çıkartmak." ifadelerini kullandı. - "Kömür üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru" Dönmez, geçen yıl 101,5 milyon tonla kömür üretiminde Cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığını aktardı. Türkiye'nin yüzlerce yıl yetecek kömür rezervine sahip olduğunu dile getiren Dönmez, "Yerin altındaki kömürün kimseye faydası yok, madenin de. Ekonomiye, yurttaşların emrine sunmadığınız müddetçe kimseye faydası yok. Madencilik sektörü o açıdan katma değeri en yüksek alanlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gazda da son 15 yılda adeta sessiz bir devrim yaşandığına dikkati çekti. Doğal gaz kullanımıyla ilgili verilere değinen Dönmez, şöyle konuştu: "2000'li yılların başında sadece 5 büyükşehirde ve ona bağlı 50 ilçemizde doğal gaz kullanılırken şimdi 81 ilimizin 81’inde doğalgaz kullanılıyor. Kullanan ilçe sayısı da 500’ü aştı. Kütahya'mız da bu dönemde doğal gaz kullanmaya başlayan illerimizden bir tanesi. Doğal gaz, gittikçe daha çok talebi olan bir ürün ama henüz daha biz doğal gazı üretir halde değiliz. Arıyoruz, araştırmalarımıza büyük yoğunluk verdik. Şu anda talebimizin ancak yüzde 2 veya 3'ünü üretebiliyoruz fakat artık bırakın ilçelerimizi, beldelerimizi köylerimiz bile bizden doğal gaz ister hale geldi. Kütahya ilçelerinin bir kısmında doğal gaz kullanımı var. Diğerlerini de önümüzdeki dönemlerde doğal gazla buluşturacağız." Kütahya Valiliğine giderek, Vali Ömer Toraman'dan ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Dönmez, AK Parti İl Kadın Kollarının Cumhuriyet Caddesi girişindeki standını ve esnafı da ziyaret etti.

"Elektrikte arz, talebi geçti"

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Artık elektrikte arzımız talebimizin üstüne çıktı. 2000'li yılların başında kurulu gücümüz 30 bin megavat civarındayken bugün 90 bin megavatlara ulaşmış durumdayız. Tam 3 kat, kurulu güçte artış sağladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kütahya’da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kütahya’da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kütahya’da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kütahya’da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kütahya’da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kütahya’da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kütahya’da