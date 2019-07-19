FİNANS

Elektrikte kurulu güç ilk 6 ayda yüzde 96 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

Elektrikte devreye alınan santrallerin kurulu gücü ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96,54 artarak 1820 megavata ulaştı - Bu dönemde işletmeye giren santraller içinde kurulu güce en fazla katkı 1408 megavatla termik santrallerden geldi

MURAT TEMİZER - Türkiye'de elektrikte işletmeye giren santrallerin kurulu gücü, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 96,54 artışla yaklaşık 1820 megavata yükseldi.

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen yılın yarısında işletmeye giren santrallerin kurulu gücü 926 megavat oldu.

Elektrikte devreye alınan santrallerin kurulu gücü bu yıl ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96,54 artışla yaklaşık 1820 megavata çıktı.

Bu dönemde devreye alınan kurulu güce en fazla katkı termik santrallerden geldi. Geçen yıl ocak-haziran aylarında 170,4 megavat olan termik santral kapasitesi bu yılın aynı döneminde 1408 megavata ulaştı.

Devreye alınan yatırımların geriye kalanının ise 121,6 megavatlık kısmı hidroelektrik santrallerinden, 204,9 megavatı rüzgar enerjisi santrallerinden, 85,3 megavatı da biyokütle, atık ısı ve jeotermal enerji santrallerinden oluştu.

Ayrıca, Türkiye'nin elektrikteki toplam kurulu gücü haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,77 artarak 90 bin 421 megavata ulaştı. Geçen yıl haziranda kurulu güç 87 bin 139 megavat olarak kayıtlara geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik enerji kurulu güç yatırım

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