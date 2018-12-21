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Elektrikte serbest tüketici limiti düşürüldü

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 10:01 | Son Güncelleme

Elektrikte yıllık 2 bin kilovatsaat olan serbest tüketici limiti 2019 yılı için bin 600 kilovatsaate düşürüldü - Uygulamayla aylık elektrik faturası yaklaşık 67 lira ve üzerinde olan aboneler yılbaşından itibaren serbest tüketici haklarından yararlanabilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrikte yıllık 2 bin kilovatsaat olan serbest tüketici limitinin 2019 yılı için bin 600 kilovatsaate düşürüldüğü bildirildi.

EPDK'den yapılan açıklamada, serbest tüketici limiti değerine karşılık gelen piyasa açıklığının talep tarafında yüzde 95,4 olarak hesaplandığı ifade edildi.

Uygulamayla aylık elektrik faturası yaklaşık 67 lira ve üzerinde olan abonelerin yılbaşından itibaren serbest tüketici haklarından yararlanabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Serbest tüketici limitinin 2 bin kilovatsaatten bin 600 kilovatsaate düşürülmesiyle birlikte ilave olarak 4 milyon 968 bin 344 abone serbest tüketici niteliğine kavuşmuştur. Ülkemiz genelinde yıllık tüketimi bin 600 kilovatsaatten fazla tüketimi olan abone sayısı, toplam 19 milyon 501 bin 400'dür. Ülkemiz elektrik piyasası esas itibarıyla ikili anlaşmalara dayalı bir piyasa olup piyasada rekabetin tesis edilmesinin önemli araçlarından biri serbest tüketici uygulamasıdır. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata çerçevesinde serbest tüketici, tedarikçisini serbestçe belirleyebilmekte ve tedarikçisi ile imzaladığı ikili anlaşma kapsamında elektrik enerjisi satın alabilmektedir."

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