Elektrikte serbest tüketici sayısı ağustosta azaldı

Elektrikte serbest tüketici abone sayısı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalarak 682 bin 858 oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, geçen ay en fazla serbest tüketiciye sahip şehir, 74 bin 823 aboneyle İzmir oldu. İzmir'i 49 bin 571 serbest tüketiciyle İstanbul ve 40 bin 66 aboneyle Kocaeli izledi.

İstanbul'un Avrupa yakasında 29 bin 817, Anadolu yakasında ise 19 bin 754 serbest tüketici sisteme dahil oldu.

Serbest tüketici sayısı ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 azalarak 682 bin 858'e düştü. Grup bazında en fazla serbest tüketici kaydı 420 bin 169 ile meskenlerde gerçekleşti. Meskenleri 246 bin 594 aboneyle ticarethaneler izledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 1 Aralık 2017'de yıllık serbest tüketici limitini 2 bin 400 kilovatsaatten 2 bin kilovatsaate düşürmesinin ardından ortalama aylık 70 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen abonelerin, elektriği istediği tedarikçiden almasının önü açılmıştı.

Ağustosta serbest tüketici abone sayılarının grup bazlı dağılımı ise şöyle:

Abone Grubu

Serbest Tüketici Sayısı

Mesken

420.169

Ticarethane

246.594

Sanayi

1.749Aydınlatma

628Tarımsal Sulama

321

Diğer

13.397

