Elektrikte serbest tüketici sayısı mayısta azaldı

Elektrikte serbest tüketici abone sayısı mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,3 azalarak 2 milyon 225 bin 464’e geriledi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, geçen ay en fazla serbest tüketiciye sahip şehir, 241 bin 36 aboneyle ilk kez İstanbul'u geride bırakan İzmir oldu. İzmir'i 226 bin 167 serbest tüketiciyle İstanbul ve 185 bin 41 aboneyle Antalya izledi.

İstanbul'un Avrupa yakasında 199 bin 813, Anadolu yakasında ise 26 bin 354 serbest tüketici sisteme dahil oldu.

Serbest tüketici sayısı mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,3 . azalarak 2 milyon 225 bin 464'e düştü. Grup bazında en fazla serbest tüketici kaydı 1 milyon 793 bin 138 ile meskenlerde gerçekleşti. Meskenlerden sonra sıralamada 406 bin 587 aboneyle ticarethaneler geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 1 Aralık 2017'de yıllık serbest tüketici limitini 2 bin 400 kilovatsaatten 2 bin kilovatsaate düşürmesinin ardından ortalama aylık 70 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen abonelerin, elektriği istediği tedarikçiden almasının önü açılmıştı.

Mayısta serbest tüketici abone sayılarının grup bazlı dağılımı ise şöyle:

Profil Abone Grubu

Serbest Tüketici Sayısı

Mesken

1 milyon 793 bin 138

Ticarethane

406 bin 587

Tarımsal Sulama

345

Sanayi

Bin 986

Diğer

22 bin 440

Aydınlatma

968

