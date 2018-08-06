FİNANS

Elektrikte serbest tüketici sayısı temmuzda azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 09:59 | Son Güncelleme

Elektrikte serbest tüketici abone sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 52 azalarak, 707 bin 255'e geriledi - Serbest tüketicilerin 431 bin 864'ü mesken abonelerinden oluştu

Elektrikte serbest tüketici abone sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 52 azalarak 707 bin 255 oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, geçen ay en fazla serbest tüketiciye sahip şehir, 77 bin 555 aboneyle İzmir oldu. İzmir'i, 64 bin 110 serbest tüketiciyle Konya ve 63 bin 224 aboneyle İstanbul izledi.

İstanbul'un Avrupa yakasında 39 bin 659, Anadolu yakasında ise 23 bin 565 serbest tüketici sisteme dahil oldu.

Serbest tüketici sayısı temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 52 azalarak 707 bin 255'e düştü. Grup bazında en fazla serbest tüketici kaydı 431 bin 864 ile meskenlerde gerçekleşti. Meskenleri 257 bin 177 aboneyle ticarethaneler izledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 1 Aralık 2017'de yıllık serbest tüketici limitini 2 bin 400 kilovatsaatten 2 bin kilovatsaate düşürmesinin ardından ortalama aylık 70 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen abonelerin, elektriği istediği tedarikçiden almasının önü açılmıştı.

Temmuz serbest tüketici abone sayılarının grup bazlı dağılımı ise şöyle:

Abone Grubu

Serbest Tüketici Sayısı

Mesken

431.864

Ticarethane

257.177

Aydınlatma

616

Sanayi

1.760

Tarımsal Sulama

317

Diğer

15.521

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