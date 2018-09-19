FİNANS

Elektrikte YEKDEM maliyeti düzenlemesi

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 11:53 | Son Güncelleme

Tüketiminin bir kısmını kendi üreten bazı sanayi tesislerinin, kalan tüketimleri için piyasadan aldığı elektriğe uygulanan fiyat muafiyeti kaldırılacak - Yeni düzenlemeyle, söz konusu tesislerin öz üretimi haricinde kalan tüketimleri için piyasadan aldığı elektriğe YEKDEM maliyeti eklenecek - Tesisler, spot piyasada megavatsaati 300-350 lirayı bulan elektrik fiyatına ek olarak, 50-60 lira YEKDEM maliyeti ödeyecek

MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Yüksek elektrik tüketimine sahip ve tüketiminin bir kısmını kendi üreten bazı sanayi tesislerinin, kalan tüketimleri için piyasadan aldığı elektriğe uygulanan fiyat muafiyeti uygulamadan kaldırılacak. Söz konusu tesisler, aldığı elektriğin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamındaki maliyetini ödeyecek.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden edindiği bilgiye göre, yerinde üretim desteğinden faydalanan bazı tesisler elektrik tüketimlerinin çok küçük bir kısmını kendi üretiyor ve geriye kalan tüketim miktarının YEKDEM maliyetini de ödemiyordu.

EPDK, ilgili yönetmelikte yapacağı değişiklikle, tesislerin öz üretimi haricinde kalan tüketimleri için piyasadan aldığı elektriğe YEKDEM maliyetini de ekleyecek.

Tesisler, spot piyasada megavatsaati 300-350 lira arasında olan elektrik fiyatına ek olarak, 50-60 lira da YEKDEM maliyeti ödeyecek. Söz konusu tesislerin elektrik maliyetleri yüzde 15-20 artacak.

Öte yandan düzenlemeyle, tesislerin tüketeceği toplam elektrik miktarını göz önünde bulundurarak öz üretimlerini artırması teşvik edilecek. Böylece destekleme mekanizmasının ruhuna uygun ve hakkaniyetli bir üretim mekanizmasının oluşturulması hedefleniyor.

- Uzun vadede faturaları rahatlatacak

Yönetmelik değişikliğiyle YEKDEM kapsamındaki maliyetlerin daha fazla paylaşılacağı ve bu sayede elektrik tedarik şirketlerinin maliyetlerinde oluşan baskının da azalacağı öngörülüyor.

Öte yandan yetkililer, söz konusu azalışla tedarik şirketlerinin tarifelerinde bir rahatlama sağlanacağını ve böylece normal abonelerin faturaları üzerindeki YEKDEM kaynaklı maliyetlerde de uzun vadede yaklaşık yüzde 5'lik bir azalma gerçekleşebileceğini belirtti.

YEKDEM maliyetini ödemekten kaçınan tesisler, piyasada elektrik fiyatlarının yükselmesini dolaylı olarak desteklemiş oluyor. Burada oluşan fiyat farkının elektrik tedarikçilerine yansıtılması ise son aşamada normal elektrik abonelerine fatura yükü olarak geri dönüyor.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) epdk YEKDEM Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması Yerinde elektrik üretim yapan tesisler

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