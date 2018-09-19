Elektrikte YEKDEM maliyeti düzenlemesi

MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Yüksek elektrik tüketimine sahip ve tüketiminin bir kısmını kendi üreten bazı sanayi tesislerinin, kalan tüketimleri için piyasadan aldığı elektriğe uygulanan fiyat muafiyeti uygulamadan kaldırılacak. Söz konusu tesisler, aldığı elektriğin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamındaki maliyetini ödeyecek.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden edindiği bilgiye göre, yerinde üretim desteğinden faydalanan bazı tesisler elektrik tüketimlerinin çok küçük bir kısmını kendi üretiyor ve geriye kalan tüketim miktarının YEKDEM maliyetini de ödemiyordu.

EPDK, ilgili yönetmelikte yapacağı değişiklikle, tesislerin öz üretimi haricinde kalan tüketimleri için piyasadan aldığı elektriğe YEKDEM maliyetini de ekleyecek.

Tesisler, spot piyasada megavatsaati 300-350 lira arasında olan elektrik fiyatına ek olarak, 50-60 lira da YEKDEM maliyeti ödeyecek. Söz konusu tesislerin elektrik maliyetleri yüzde 15-20 artacak.