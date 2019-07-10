MURAT TEMİZER - Türkiye'de bu yılın ilk yarısında üretilen elektrikteki yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ortalama yüzde 66,22 oldu. Böylece, Türkiye'nin elektrik ithalatında bu yılın ilk yarısında kayda değer bir azalış gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ilk 6 ayında 141 milyar 636 milyon 680 bin kilovatsaat elektrik üretildi. Geçen yılın aynı döneminde 141 milyar 844 milyon 345 bin kilovatsaat üretim yapılmıştı.

Yılın ilk yarısında üretilen elektrikte doğal gazın ortalama payı yüzde 16'da kalırken, ithal kömürün payı yüzde 17,78, yerli kömürün payı yüzde 16,94 oldu.

Aynı dönemde hidroelektrik santrallerinin payı ortalama yüzde 35,77 olarak en fazla katkıyı sağlayan kaynak olarak hesaplandı. Rüzgar enerjisinin payı yüzde 7,25 olurken, söz konusu dönemde üretilen enerjinin kalan kısmı ise jeotermal, güneş, fuel-oil, biyokütle gibi diğer kaynaklardan sağlandı.

Böylece, bu yılın ilk yarısında üretilen elektrikte yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yaklaşık yüzde 66,22 olarak kaydedildi. Geçen yılın ilk yarısında bu rakam yüzde 50,76 olarak hesaplanmıştı.