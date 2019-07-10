FİNANS

Elektrikte yılın ilk yarısına "yerli ve yenilenebilir" damgası

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında üretilen elektrikteki yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ortalama yüzde 66,22 olarak hesaplandı - Ocak-haziran arasında hidroelektrik santraller yüzde 35,77'lik payla elektrik üretimine en fazla katkıyı sağladı - Yılın ilk yarısında üretilen elektrikte doğal gazın ortalama payı yüzde 16'da kalırken, ithal kömürün payı yüzde 17,78, yerli kömürün payı yüzde 16,94 oldu - Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü, geçen yıl haziran sonu itibarıyla 87 bin 138 megavatken, bu yıl haziran sonu itibarıyla 90 bin 420 megavata ulaştı

MURAT TEMİZER - Türkiye'de bu yılın ilk yarısında üretilen elektrikteki yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ortalama yüzde 66,22 oldu. Böylece, Türkiye'nin elektrik ithalatında bu yılın ilk yarısında kayda değer bir azalış gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ilk 6 ayında 141 milyar 636 milyon 680 bin kilovatsaat elektrik üretildi. Geçen yılın aynı döneminde 141 milyar 844 milyon 345 bin kilovatsaat üretim yapılmıştı.

Yılın ilk yarısında üretilen elektrikte doğal gazın ortalama payı yüzde 16'da kalırken, ithal kömürün payı yüzde 17,78, yerli kömürün payı yüzde 16,94 oldu.

Aynı dönemde hidroelektrik santrallerinin payı ortalama yüzde 35,77 olarak en fazla katkıyı sağlayan kaynak olarak hesaplandı. Rüzgar enerjisinin payı yüzde 7,25 olurken, söz konusu dönemde üretilen enerjinin kalan kısmı ise jeotermal, güneş, fuel-oil, biyokütle gibi diğer kaynaklardan sağlandı.

Böylece, bu yılın ilk yarısında üretilen elektrikte yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yaklaşık yüzde 66,22 olarak kaydedildi. Geçen yılın ilk yarısında bu rakam yüzde 50,76 olarak hesaplanmıştı.

2019'un ilk yarısında elektrik üretiminde en yüksek paya sahip kaynak yüzde 35,77 ile hidroelektrik santralleri olurken, geçen yıl aynı dönemde yapılan üretimde en büyük pay yüzde 29,06 ile doğal gazın olmuştu.

Elektrik üretiminde yerli kaynakların payının en yüksek olduğu ay yüzde 75 ile mayıs oldu. İthal kaynakların üretimde en büyük paya sahip olduğu ay ise yüzde 44,54 ile şubat olarak kaydedildi.

- İthalat yüzde 20 azaldı

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında 141 milyar 12 milyon 862 bin kilovatsaat elektrik tüketildi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 141 milyar 905 milyon 268 bin kilovatsaat olmuştu.

Yine bu yılın ilk yarısında 989 milyon 390 bin kilovatsaat elektrik ithal edilirken, geçen yılın ilk yarısında bu rakam 1 milyar 233 milyon 246 bin kilovatsaat olarak hesaplanmıştı. Böylece, Türkiye'nin elektrik ithalatı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20'ye yakın azalmış oldu.

Elektrik ihracatında ise bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artış gerçekleşti. Söz konusu dönemde 1 milyar 614 milyon 402 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapıldı. Geçen sene bu rakam 1 milyar 368 milyon 746 bin kilovatsaat olmuştu.

Öte yandan, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü, geçen yıl haziran sonu itibarıyla 87 bin 138 megavatken, bu yıl haziran sonu itibarıyla 90 bin 420 megavata ulaştı.

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