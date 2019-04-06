FİNANS

Elektromanyetik alan ölçümü yapacaklar için yeni eğitim düzenlemesi

FİNANS HABERLERİ  | 06.04.2019 10:37 | Son Güncelleme

Baz istasyonları başta olmak üzere elektronik haberleşme cihazlarının ortamda oluşturduğu elektromanyetik alan şiddeti ölçümünü yapacaklara verilen eğitimin içeriğinde düzenlemeye gidildi - Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası almak isteyenler için verilecek kursta, elektromanyetik alan ve dalgalar, dünya standartları, hücresel sistemler, ilgili mevzuat, ölçüm teknikleri ve saha uygulamaları gibi konu başlıkları işlenecek

Baz istasyonları başta olmak üzere elektronik haberleşme cihazlarının ortamda oluşturduğu elektromanyetik alan şiddeti ölçümünü yapacaklara verilen eğitimin içeriği düzenlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle baz istasyonları başta olmak üzere elektronik haberleşme cihazlarının ortamda oluşturduğu elektromanyetik alan şiddeti ölçüm işini yapmak isteyenlerin alması zorunlu Elektomanyetik Alan Ölçüm Sertifikası eğitiminin içeriği ve sertifika almak isteyen kişilerde aranan mezuniyet şartları detaylı bir şekilde tanımlandı.

Buna göre, ihtiyaç halinde üniversite mezunları da dahil, üniversitelerin mühendislik fakülteleri, meslek yüksekokuluyla liselerin elektrik, elektronik, bilgisayar (yazılım, donanım), kontrol, enstrümantasyon, bilişim, otomasyon, elektronik haberleşme (telekomünikasyon, haberleşme, haberleşme teknolojisi, elektronik haberleşme) ve ilgili teknik bölümlerinden mezun olanlar, elektromanyetik alan ölçüm sertifikası almak için başvuru yapabilecek.

Tebliğle Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası için verilecek kursun içeriği de belli oldu. Elektromanyetik alan, dalgalar ve anten, elektromanyetik alan ve insan sağlığına etkileri, dünya standartları ve Türkiye'deki durum, hücresel sistemler, ilgili mevzuat, elektromanyetik alan ölçüm cihazları kullanımı, saha uygulamaları, söz konusu kursun konu başlıkları arasında yer aldı.

Yoğun bir eğitim görecek kursiyerlerin yazılı ve uygulamalı sınavlardan ayrı ayrı başarılı olması gerekecek. Kurumun geliştirdiği yazılım ve sistemlerle mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak kurs içeriği güncellenecek.

PARTNERAt yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!At yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe zam yokTürkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe zam yok
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı tarihi taşınmada operasyon alanındaTHY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı tarihi taşınmada operasyon alanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Reuters’tan beklenti anketi: Dolar/TL'de altı ay sonra ne bekleniyor?

Reuters’tan beklenti anketi: Dolar/TL'de altı ay sonra ne bekleniyor?

Kredi kartı faiz oranlarına düzenleme

Kredi kartı faiz oranlarına düzenleme

Araba alacaklar dikkat! Satışlar patladı

Araba alacaklar dikkat! Satışlar patladı

10'da bir fiyatına dünyaya satılıyor

10'da bir fiyatına dünyaya satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe zam yok

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe zam yok

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı tarihi taşınmada operasyon alanında

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı tarihi taşınmada operasyon alanında

Kapadokya'ya uçak trafiği yüzde 53, yolcu trafiği ise yüzde 25 arttı

Kapadokya'ya uçak trafiği yüzde 53, yolcu trafiği ise yüzde 25 arttı

BİSAM: Açlık sınırı Mart’ta 2,046 liraya yükseldi

BİSAM: Açlık sınırı Mart’ta 2,046 liraya yükseldi

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Faizsiz finans modellerini yaygınlaştırmalıyız

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Faizsiz finans modellerini yaygınlaştırmalıyız

Tarihi taşınmada aprondaki son yoğunluk Kule'den de görüntülendi  

Tarihi taşınmada aprondaki son yoğunluk Kule'den de görüntülendi  

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.