Elektronik defter uygulamalarına çeki düzen

Tebliğ taslağıyla yürürlükte bulunan e-defter ve belge uygulamalarının kapsamının genişletilmesi amacıyla yeni dahil olacak mükellef gruplarının belirlenmesi, mükelleflerden gelen talepler doğrultusunda mevzuata yeni elektronik belge uygulamalarının (e-Dekont, e-Sigorta Poliçesi, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Gider Pusulası) dahil edilmesi, elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin mevzuatta sadeleştirme ve basitliğin sağlanması amaçlanıyor.

Düzenlemeyle bugüne kadar yayınlanmış 19 genel tebliğin yerine tek bir tebliğin uygulamada olması sağlanacak.

GİB tarafından elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin genel tebliğlerin birleştirilmesi amacıyla "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı" hazırlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) elektronik defter ve belge uygulamasında dağınık yapıdaki 19 ayrı tebliğin tek metinde toplanması sağlanacak. Pek çok alandaki faturaların zorunlu olarak 1 Ocak 2020'den itibaren e-fatura şeklinde düzenlenmesi planlanıyor.

- Bavul ticaretine de "e-fatura" düzenlemesi

Taslakla 2018 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon lirayı aşan mükelleflere 1 Ocak 2020'ye kadar e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor. Akaryakıtlarla ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellef de bu kapsamda değerlendirilecek.

Gümrük beyannameli mal ihracı faturaları ile yolcu beraberi eşya ihracı faturalarında "e-Fatura" uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında hali hazırda kağıt ortamda düzenledikleri özel faturaları da 1 Ocak 2020'den itibaren elektronik ortamda olacak ve e-fatura olarak düzenlenecek.

Hali hazırda e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflere e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğu getirilecek.

- Sinema işletmecileri için zorunluluk

e-Ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükelleflerin 1 Ocak 2020'ye kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına zorunlu dahil olmaları sağlanacak.